Магучіх очолила світовий рейтинг в стрибках у висоту
Українська легкоатлетка випередила олімпійську чемпіонку Ласіцкене
Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій опублікувала оновлений рейтинг найкращих спортсменок світу в стрибках у висоту.
На першій сходинці опинилася 19-річна українська спортсменка Ярослава Магучіх, яка виграла бронзову нагороду на Олімпійських іграх в Токіо. Другою йде росіянка Марія Ласіцкене, яка завоювала на минулій Олімпіаді золото. Трійку замкнула австралійська стрибунка Нікола Макдермотт, що стала на Іграх другою.
Світовий рейтинг. Стрибки у висоту. Жінки
Ярослава Магучіх (Україна) – 1401
Марія Ласіцкене (Росія) – 1365
Нікола Макдермотт (Австралія) – 1355
Ірина Геращенко (Україна) – 1 324
Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1316
Вашті Каннінгем (США) – 1312
Юлія Левченко (Україна) – 1293
Каміла Ліцвінко (Польща) – 1286
Марія Вуковіч (Чорногорія) – 1268
Сафіна Садуллаева (Узбекистан) – 1267.
Після Ігор-2020 Ярослава Магучіх потрапила в скандал через обійми з росіянкою Ласіцкене. Повернувшись в Україну, легкоатлетка написала зворушливе звернення до українців.
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