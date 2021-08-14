Магучіх очолила світовий рейтинг в стрибках у висоту

Ярослава Магучіх є лідером у стрибках у висоту

Українська легкоатлетка випередила олімпійську чемпіонку Ласіцкене

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій опублікувала оновлений рейтинг найкращих спортсменок світу в стрибках у висоту.

На першій сходинці опинилася 19-річна українська спортсменка Ярослава Магучіх, яка виграла бронзову нагороду на Олімпійських іграх в Токіо. Другою йде росіянка Марія Ласіцкене, яка завоювала на минулій Олімпіаді золото. Трійку замкнула австралійська стрибунка Нікола Макдермотт, що стала на Іграх другою.

Світовий рейтинг. Стрибки у висоту. Жінки

Ярослава Магучіх (Україна) – 1401

Марія Ласіцкене (Росія) – 1365

Нікола Макдермотт (Австралія) – 1355

Ірина Геращенко (Україна) – 1 324

Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1316

Вашті Каннінгем (США) – 1312

Юлія Левченко (Україна) – 1293

Каміла Ліцвінко (Польща) – 1286

Марія Вуковіч (Чорногорія) – 1268

Сафіна Садуллаева (Узбекистан) – 1267.

Після Ігор-2020 Ярослава Магучіх потрапила в скандал через обійми з росіянкою Ласіцкене. Повернувшись в Україну, легкоатлетка написала зворушливе звернення до українців.