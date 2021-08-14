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    Магучіх очолила світовий рейтинг в стрибках у висоту

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    Ярослава Магучіх є лідером у стрибках у висоту - Магучіх очолила світовий рейтинг в стрибках у висоту
    Ярослава Магучіх є лідером у стрибках у висоту
    Фото з відкритих джерел

    Українська легкоатлетка випередила олімпійську чемпіонку Ласіцкене

    Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій опублікувала оновлений рейтинг найкращих спортсменок світу в стрибках у висоту.

    На першій сходинці опинилася 19-річна українська спортсменка Ярослава Магучіх, яка виграла бронзову нагороду на Олімпійських іграх в Токіо. Другою йде росіянка Марія Ласіцкене, яка завоювала на минулій Олімпіаді золото. Трійку замкнула австралійська стрибунка Нікола Макдермотт, що стала на Іграх другою.

    Світовий рейтинг. Стрибки у висоту. Жінки

    Ярослава Магучіх (Україна) – 1401

    Марія Ласіцкене (Росія) – 1365

    Нікола Макдермотт (Австралія) – 1355

    Ірина Геращенко (Україна) – 1 324

    Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1316

    Вашті Каннінгем (США) – 1312

    Юлія Левченко (Україна) – 1293

    Каміла Ліцвінко (Польща) – 1286

    Марія Вуковіч (Чорногорія) – 1268

    Сафіна Садуллаева (Узбекистан) – 1267.

    Після Ігор-2020 Ярослава Магучіх потрапила в скандал через обійми з росіянкою Ласіцкене. Повернувшись в Україну, легкоатлетка написала зворушливе звернення до українців.

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    Теги: Олімпіада Ярослава Магучих
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    Магучіх очолила світовий рейтинг в стрибках у висоту