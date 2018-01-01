УЄФА оштрафує російський клуб на солідну суму за поведінку фанатів на матчі Ліги Європи (відео)

Організація відкрила справу, і на московський ЦСКА очікує серйозний штраф

УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо московського ЦСКА за поведінку вболівальників під час першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Црвени Звезди» (0:0). Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на офіційний сайт організації. Перед початком другого тайму шанувальники «армійців» запалили піротехніку, через що



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Організація відкрила справу, і на московський ЦСКА очікує серйозний штраф

УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо московського ЦСКА за поведінку вболівальників під час першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Црвени Звезди» (0:0).

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на офіційний сайт організації.

Перед початком другого тайму шанувальники «армійців» запалили піротехніку, через що стадіон у Белграді був затягнутий димом.

Окрім використання піротехніки, фанатів ЦСКА звинувачують у киданні сторонніх предметів.

Також УЄФА відкрив справу і проти «Црвени Звезди» – за піротехніку та блокування сходів.

ЦСКА загрожує штраф 500 євро за кожну одиницю піротехніки, а також ще 50 відсотків суми за рецидив.

У січні Дисциплінарний комітет УЄФА прийняв рішення провести перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між «Црвеною Звездою» та ЦСКА без глядачів. Але сербський клуб подав апеляцію, яка була задоволена на початку лютого.

Справи щодо обох клубів будуть розглянуті 22 березня.

Матч-відповідь 1/16 фіналу відбудеться у Москві 21 лютого.