УЄФА оштрафує російський клуб на солідну суму за поведінку фанатів на матчі Ліги Європи (відео)
- Сьогодні, 15:19
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Організація відкрила справу, і на московський ЦСКА очікує серйозний штраф
УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо московського ЦСКА за поведінку вболівальників під час першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Црвени Звезди» (0:0).
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на офіційний сайт організації.
Перед початком другого тайму шанувальники «армійців» запалили піротехніку, через що стадіон у Белграді був затягнутий димом.
Окрім використання піротехніки, фанатів ЦСКА звинувачують у киданні сторонніх предметів.
Також УЄФА відкрив справу і проти «Црвени Звезди» – за піротехніку та блокування сходів.
ЦСКА загрожує штраф 500 євро за кожну одиницю піротехніки, а також ще 50 відсотків суми за рецидив.
У січні Дисциплінарний комітет УЄФА прийняв рішення провести перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між «Црвеною Звездою» та ЦСКА без глядачів. Але сербський клуб подав апеляцію, яка була задоволена на початку лютого.
Справи щодо обох клубів будуть розглянуті 22 березня.
Матч-відповідь 1/16 фіналу відбудеться у Москві 21 лютого.