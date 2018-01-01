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    УЄФА оштрафує російський клуб на солідну суму за поведінку фанатів на матчі Ліги Європи (відео)

    Організація відкрила справу, і на московський ЦСКА очікує серйозний штраф
    УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо московського ЦСКА за поведінку вболівальників під час першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Црвени Звезди» (0:0). Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на офіційний сайт організації. Перед початком другого тайму шанувальники «армійців» запалили піротехніку, через що
    • Сьогодні, 15:19
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    Організація відкрила справу, і на московський ЦСКА очікує серйозний штраф

    УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо московського ЦСКА за поведінку вболівальників під час першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Црвени Звезди» (0:0).

    Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на офіційний сайт організації.

    Перед початком другого тайму шанувальники «армійців» запалили піротехніку, через що стадіон у Белграді був затягнутий димом.

    Окрім використання піротехніки, фанатів ЦСКА звинувачують у киданні сторонніх предметів.

    Також УЄФА відкрив справу і проти «Црвени Звезди» – за піротехніку та блокування сходів.

    ЦСКА загрожує штраф 500 євро за кожну одиницю піротехніки, а також ще 50 відсотків суми за рецидив.

    У січні Дисциплінарний комітет УЄФА прийняв рішення провести перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між «Црвеною Звездою» та ЦСКА без глядачів. Але сербський клуб подав апеляцію, яка була задоволена на початку лютого.

    Справи щодо обох клубів будуть розглянуті 22 березня.

    Матч-відповідь 1/16 фіналу відбудеться у Москві 21 лютого.

    Росія УЄФА фанати Сербія штраф Ліга Європи
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