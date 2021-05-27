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    УЄФА визначив збірну Ліги Європи

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    До збірної Ліги Європи увішли три футболісти з команди-переможця - УЄФА визначив збірну Ліги Європи
    До збірної Ліги Європи увішли три футболісти з команди-переможця
    Фото з відкритих джерел

    До числа найкращих увійшли три гравці команди-переможця турніру та два футболіста «Роми»

    Після феєричного фіналу Ліги Європи, в якому футболісти «Манчестер Юнайтед» та «Вільярреала» пробили 22 пенальті, УЄФА оприлюдним символічну збірну турніру.У якій знайшлося місце трьом представникам новоспеченого чемпіона – Хуану Фойту, Раулю Альбіолю і Жерару Морено.

    Символічна збірна сезону Ліги Європи

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    Голкіпер: Пау Лопес («Рома», Італія)/5 «сухих» матчів з 12-и, 7 пропущених голів.

    Захисники: Метт Доерті («Тоттенгем», Англія)/7 матчів, 2 гольові передачі; Хуан Фойт. («Вільярреал», Іспанія)/12 матчів, 1 гол, 1 гольова передача; Рауль Альбіоль (2Вільярреал», Іспанія)/11 матчів, 2 голи; Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландія)/10 матчів, 3+3.

    Півзахисники: Леон Бейлі («Байєр», Німеччина)/8 матчів, 5+2; Магнус Ейкрем (Мольде», Швеція)/10 матчів, 3 + 4; Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англія)/9 матчів, 5+4; Ніколя Пепе («Арсенал» Англія)/13 матчів, 6+4.

    Нападники: Борха Майораль («Рома», Італія)/13 матчів, 7+2; Жерар Морено («Вільярреал», Іспанія)/12 матчів, 7+4.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи
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    УЄФА визначив збірну Ліги Європи