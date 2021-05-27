Володимир Кличко викликав на бій рекордсмена-нокаутера

Шеннон Бріггс відповів згодою на пропозицію українського боксера

Сенсаційну заяву зробив колишній чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO, рекордсмен-нокаутер за кількістю перемог в першому раунді Шеннон Бріггс. 49-річний американський боксер повідомив, що з команди Кличка надійшов виклик на поєдинок і він відповів згодою.

«Доля розпорядилася так. Я погодився побитися з Володимиром Кличком в його першому бою після повернення. Повідомляю про це вперше. Про це не знає навіть моя дружина. Хлопці, ви перші, хто про це дізнався. Клянусь Богом. Ніхто про це не знає. Ви дізналися про це першими.

Не знаю, буде це професійний або виставковий бій. Вони подзвонили мені і сказали: «Гей, хочеш побитися з Володимиром Кличком?» Я відповів: «Так». Я навіть поки нікому не розповів про це, тому що обговорював по телефону інші справи», – наводить слова Бріггса Talksport.

Шеннон Бріггс 2010 року зустрічався в рингу з Віталієм Кличко і поступився одноголосним рішенням суддів.