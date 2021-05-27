Промоутер Усика розповів про контракт з Джошуа і бій на «Уемблі»

Контракт на бій між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком має бути підписаний за декілька днів

Остаточне рішення про чемпіонський поєдинок приймуть безпосередньо боксери

Чи відбудеться титульний поєдинок між чемпіоном світу з боксу Ентоні Джошуа та претендентом Олександром Усиком стане відомо лише тоді, коли суперники вийдуть в ринг і прозвучить гонг першого раунду. Таку заяву зробив промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.

«В те, що бій відбудеться, остаточно буде зрозуміло, коли Джошуа та Усик вийдуть в ринг один проти одного, – сказав «Главкому» Красюк. – Хід переговорів у нас досить динамічний. З Едді Хірном ми на зв’язку кожен день. Узгоджуємо деталі умов. Ми вже отримали офіційне запрошення, воно узгоджено з усіма учасниками процесу. В нашому випадку – з боксерами. Вони прийматимуть остаточне рішення за всіма параметрами.

Може статися все, що завгодно. Світ змінюється, ви бачите. Але є хороші перспективи на те, що найближчим часом ми зможемо підписати контракт. Нам дали на це 10 днів, і вони швидко спливають.

Щодо дати поєдинку, то оптимальний варіант – це 28 травня. Кожен з нас на неї орієнтується як на планову.

Поєдинок на «Уемблі» – це робоча локація. Насправді бій може пройти в будь-якій країні. Після підписання контракту будемо пропонувати бій на ринок. Можливо, надійдуть пропозиції з інших країн, більш економічно доцільні».

Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок Джошуа – Усик. Пізніше британський боксер опублікував знімок, де українець спостерігає за його боєм.

Тим часом, Усик готується до бою з Джошуа: «Грошей, дайте більше грошей!»