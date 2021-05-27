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    Промоутер Усика розповів про контракт з Джошуа і бій на «Уемблі»

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    Контракт на бій між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком має бути підписаний за декілька днів - Промоутер Усика розповів про контракт з Джошуа і бій на «Уемблі»
    Контракт на бій між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком має бути підписаний за декілька днів
    Фото з відкритих джерел

    Остаточне рішення про чемпіонський поєдинок приймуть безпосередньо боксери

    Чи відбудеться титульний поєдинок між чемпіоном світу з боксу Ентоні Джошуа та претендентом Олександром Усиком стане відомо лише тоді, коли суперники вийдуть в ринг і прозвучить гонг першого раунду. Таку заяву зробив промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.

    «В те, що бій відбудеться, остаточно буде зрозуміло, коли Джошуа та Усик вийдуть в ринг один проти одного, – сказав «Главкому» Красюк. – Хід переговорів у нас досить динамічний. З Едді Хірном ми на зв’язку кожен день. Узгоджуємо деталі умов. Ми вже отримали офіційне запрошення, воно узгоджено з усіма учасниками процесу. В нашому випадку – з боксерами. Вони прийматимуть остаточне рішення за всіма параметрами.

    Може статися все, що завгодно. Світ змінюється, ви бачите. Але є хороші перспективи на те, що найближчим часом ми зможемо підписати контракт. Нам дали на це 10 днів, і вони швидко спливають.

    Щодо дати поєдинку, то оптимальний варіант – це 28 травня. Кожен з нас на неї орієнтується як на планову.

    Поєдинок на «Уемблі» – це робоча локація. Насправді бій може пройти в будь-якій країні. Після підписання контракту будемо пропонувати бій на ринок. Можливо, надійдуть пропозиції з інших країн, більш економічно доцільні».

    Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок Джошуа – Усик. Пізніше британський боксер опублікував знімок, де українець спостерігає за його боєм.

    Тим часом, Усик готується до бою з Джошуа: «Грошей, дайте більше грошей!»

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    Теги: бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа Олександр Красюк
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    Промоутер Усика розповів про контракт з Джошуа і бій на «Уемблі»