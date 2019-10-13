Відбір Євро-2020. Втрата Іспанії і дострокова першість Італії (відео)



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Юссеф Поульсен поставив Швейцарію на грань краху UEFA.com

Чергові поєдинки заплутали ситуацію в одній із груп

Відбулося чергових вісім поєдинків відбірного раунду чемпіонату Європи-2020.

За їх підсумками максимально загострилася боротьба в групі D, у якій після перемоги данців над фаворитами швейцарцями таблицю спільно очолили скандинави та ірландці. Правда, ірландські футболісти від такого паритету навряд чи в захваті, адже сьогодні вони несподівано втратили два очки в Грузії. Швейцарія, маючи гру в запасі, відстає від лідерів на чотири пункти і відповідно ризикує пропустити Євро.

В інших двох групах явні фаворити – Італія та Іспанія – свої питання вже практично вирішили. В заключних турах боротьба поведеться лише за другі місця. Хоча й іспанці очкових втрат у цьому турі зазнали, дозволивши норвежцям зрівняти рахунок на четвертій компенсованій хвилині.

Відбірний турнір Євро-2020. Сьомий тур

Група D

Данія – Швейцарія – 1:0

Гол: 1:0 – Юссеф Поульсен (84)

Грузія – Ірландія – 0:0

Становище команд: Ірландія – 12, Данія – 12, Швейцарія – 8, Грузія – 5, Ґібралтар – 0

Група J

Боснія і Герцеґовина – Фінляндія – 4:1

Голи: 1:0 – Гайровіч (29). 2:0 – Міралем П'яніч (37, з пенальті). 3:0 – Міралем П’яніч (58). 4:0 – Ходжіч (73). 4:1 – Пог'япало (79)

Італія – Греція – 2:0

Голи: 1:0 – Жоржіньо (63, з пенальті). 2:0 – Бернардескі (78)

Ліхтенштейн – Вірменія – 1:1

Голи: 0:1 – Тиґран Барсеґян (19). 1:1 – Янік Фрік (72)

Становище команд: Італія – 21, Фінляндія – 12, Вірменія – 10, Боснія і Герцеґовина – 10, Греція – 5, Ліхтенштейн – 2

Група F

Фарери – Румунія – 0:3

Голи: 0:1 – Ґеорґе Пушкаш (74). 0:2 – Мітріце (83). 0:3 – Кешерю (90+4)

Мальта – Швеція – 0:4

Голи: 0:1 – Маркус Даніельсон (11). 0:2 – Себастьян Ларссон (58). 0:3 – Андрей Аґюс (66, автогол). 0:4 – Себастьян Ларссон (71)

Норвегія – Іспанія – 1:1

Голи: 0:1 – Сауль Ніґес (47). 1:1 – Джошуа Кінґ (90+4)

Становище команд: Іспанія – 19, Швеція – 14, Румунія – 13, Норвегія – 10, Мальта – 3, Фарери – 0

Нагадаємо, що групу В очолює збірна України. Щоб вийти у фінальну частину Євро, нашій команді потрібно набрати бодай очко в заключних двох матчах, або не програти у поєдинку з сербами з різницею в шість м’ячів.