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    Андрій Шевченко: збірна України вестиме свою гру проти Португалії

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    Андрій Шевченко - Андрій Шевченко: збірна України вестиме свою гру проти Португалії
    Андрій Шевченко
    dynamo.kiev.ua

    Головний тренер збірної України прокоментував підготовку до матчу кваліфікації Євро-2020

    Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував на прес-конференції підготовку команди до матчу кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2020 року проти Португалії.

    За його словами, українці вестимуть власну гру, незважаючи на нічийний результат, який влаштує команду. Також можливий вихід нових гравців у порівнянні з попереднім поєдинком проти Литви (2:0).

    «Для нас дуже важливо зіграти в свою гру проти чемпіонів Європи та переможців Ліги націй. Ми гратимемо перед своїми вболівальниками. Якщо ще хтось не придбав квитка, то закликаю зробити це та підтримати нас. Не думаю, що хтось з суперників гратиме на нічию.
    Будь-кому важко грати через два дні на третій. Тому в матчі з Литвою дали провідним гравцям зайві 15-20 хвилин на відновлення. Не виключено, що вийдуть гравці, які не грали проти Литви», - зазначив Шевченко.

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    Матч Україна – Португалія відбудеться 14 жовтня в Києві на НСК «Олімпійський». Початок о 21:45.

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