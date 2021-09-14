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    УЄФА заборонив «Аяксу» грати у формі, присвяченій Бобу Марлі

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    Амстердамський клуб постраждав від рішення УЄФА - УЄФА заборонив «Аяксу» грати у формі, присвяченій Бобу Марлі
    Амстердамський клуб постраждав від рішення УЄФА
    Фото з відкритих джерел

    Композиція співака є улюбленою у фанатів клубу з Нідерландів

    Союз європейських футбольних асоціацій заборонив амстердамському «Аяксу» виступати у формі, присвяченій пісні ямайського музиканта Боба Марлі Three Littlle Birds.

    Ця композиція є однією з улюблених у фанатів амстердамського клубу. До неї відсилає третій комплект форми «Аякса» на сезон 2021/22. На чорній футболці присутні зелені, жовті та червоні смужки, а на спині нижче коміра зображені три пташки. Їх УЄФА і змусив видалити.

    «УЄФА вважає це зображення відмінним від логотипу клубу, логотипу виробника форми або титульного спонсора. Інші зображення неприпустимі», – прокоментувала рішення клубна пресслужба.

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    Вважається, що заборона буде стосуватися тільки єврокубкових матчів «Аякса». Однак і в четвертому турі чемпіонату Нідерландів (Ередівізія) зі «Зволле» (2:0) амстердамці грали в третьому комплекті форми, але вже без зображення птахів.

    «Аякс» є чинним чемпіоном Нідерландів. У новому сезоні команда йде на другому місці після ПСВ, маючи в активі десять очок після чотирьох турів. Завтра, 15 вересня, амстердамський клуб стартує в груповому турнірі Ліги чемпіонів, в якому голландці зіграють проти дортмундської «Боруссії», лісабонського «Спортінга» і стамбульського «Бешикташа».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    УЄФА заборонив «Аяксу» грати у формі, присвяченій Бобу Марлі