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    ЗМІ надрукували текст емоційної промови Роналду перед грою Прем’єр-ліги

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    Кріштіану Роналду забив два голи в першому після повернення матчі за манкуніанців - ЗМІ надрукували текст емоційної промови Роналду перед грою Прем’єр-ліги
    Кріштіану Роналду забив два голи в першому після повернення матчі за манкуніанців
    Фото з відкритих джерел

    Нападник збірної Португалії зарядив гравців «Манчестер Юнайтед» на весь сезон

    Англійські ЗМІ надрукували текст емоційної промови Роналду перед грою з «Ньюкаслом». Цей матч став для португальського нападника першим після повернення в «Манчестер Юнайтед».

    Видання The Sun процитувало 36-річного футболіста.

    Кріштіану сказав партнерам по команді: «Я повернувся в «Манчестер Юнайтед» з двох причин. По-перше, тому, що я люблю клуб. По-друге, мені подобається менталітет переможця, який є в цьому клубі. Якщо ви, хлопці, хочете досягти успіху, то мені потрібно, щоб ви любили цей клуб від щирого серця. Вам потрібно їсти, спати і боротися за цей клуб. Граєте ви чи не граєте, вам потрібно підтримувати товаришів по команді і завжди віддавати себе на 100 відсотків клубу. Я тут для того, щоб перемагати. Перемога робить нас щасливими. Я хочу бути щасливим, а ви?

    Ви всі приголомшливі гравці, і я вірю у вас, інакше я б не повернувся. Вболівальники підтримають вас, якщо ви віддасте все. Я хочу створити переможний менталітет, тому, коли я одного разу завершу кар'єру, цей менталітет збережеться, і ця група гравців буде домінувати в футболі, як ми це робили в минулому. Я зроблю все можливе для команди, але мені також потрібна ваша підтримка. Ви готові битися? Ви готові залишити все на полі?» – сказав Роналду, промову якого команда зустріла оплесками.

    У грі проти «Ньюкасла» Роналду оформив дубль, а манкуніанці здобули перемогу на «Олд Траффорд» з рахунком 4:1.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    ЗМІ надрукували текст емоційної промови Роналду перед грою Прем’єр-ліги