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    Помер легендарний олімпійський чемпіон, рекордсмен світу з Києва Сєдих

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    Рекорд Юрія Сєдих не можуть покращити вже 35 років - Помер легендарний олімпійський чемпіон, рекордсмен світу з Києва Сєдих
    Рекорд Юрія Сєдих не можуть покращити вже 35 років
    Фото: Twitter

    Метальник молота останні роки мешкав у Парижі

    На 67-му році життя помер дворазовий олімпійський чемпіон з метання молота Юрій Сєдих. Про це повідомив голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

    «Глибоко сумуємо через втрату Юрія Сєдих. Видатний дворазовий олімпійський чемпіон, чий фантастичний світовий рекорд у метанні молота все ще не покращений», – написав Бубка у своєму «твіттері».

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    Юрій Сєдих – переможець Олімпійських ігор 1976 і 1980 років, також у його активі срібна нагорода ігор 1988 року. Крім цього, у нього одна золота й одна срібна медалі чемпіонатів світу. Він також є триразовим чемпіоном Європи. У 1986 році Сєдих встановив світовий рекорд у метанні молота: 86,74 м. Його досі не побили.

    Сєдих закінчив Київський інститут фізкультури. Останні роки проживав у Парижі.

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    Теги: Олімпіада
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    Помер легендарний олімпійський чемпіон, рекордсмен світу з Києва Сєдих