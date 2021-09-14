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    Видатна гімнастка Байлс вдягнула сукню вагою 40 кг. На сходах їй допомагали шестеро чоловіків

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    Сімона Байлс збивувала сукнею на балу - Видатна гімнастка Байлс вдягнула сукню вагою 40 кг. На сходах їй допомагали шестеро чоловіків
    Сімона Байлс збивувала сукнею на балу
    Фото з відкритих джерел

    Американська спортсменка відвідала бал нью-йоркського Інституту костюма

    Чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики американка Сімона Байлс відвідала Met Gala – щорічний бал нью-йоркського Інституту костюма. Спортсменка постала в оригінальному вбранні вагою в 40 кг, повідомляє Metro.

    Сукня виявилася настільки довгою і важкою, що Сімоні допомагали шестеро чоловіків під час руху сходами.

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    Сімона Байлс достроково завершила виступ в командному багатоборстві на літніх Олімпійських іграх у Токіо. Пізніше вона відмовилася від участі в індивідуальному багатоборстві та у фіналах змагань на брусах і опорному стрибку, а також у вільних вправах. Вона завоювала срібло в командному багатоборстві та бронзу на колоді.

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    Теги: Олімпіада Сімона Байлс
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    Видатна гімнастка Байлс вдягнула сукню вагою 40 кг. На сходах їй допомагали шестеро чоловіків