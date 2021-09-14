Видатна гімнастка Байлс вдягнула сукню вагою 40 кг. На сходах їй допомагали шестеро чоловіків

Американська спортсменка відвідала бал нью-йоркського Інституту костюма

Чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики американка Сімона Байлс відвідала Met Gala – щорічний бал нью-йоркського Інституту костюма. Спортсменка постала в оригінальному вбранні вагою в 40 кг, повідомляє Metro.

Сукня виявилася настільки довгою і важкою, що Сімоні допомагали шестеро чоловіків під час руху сходами.

Сімона Байлс достроково завершила виступ в командному багатоборстві на літніх Олімпійських іграх у Токіо. Пізніше вона відмовилася від участі в індивідуальному багатоборстві та у фіналах змагань на брусах і опорному стрибку, а також у вільних вправах. Вона завоювала срібло в командному багатоборстві та бронзу на колоді.