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Україна – Албанія: де дивиться вирішальний поєдинок жіночої Ліги націй

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна – Албанія: де дивиться вирішальний поєдинок жіночої Ліги націй
Пряма трансляція поєдинку Україна – Албанія – на YouTube-каналі УАФ

Поєдинок жіночих збірних України та Албанії пройде 30 травня в хорватському місті Вараждин

Сьогодні, 30 травня жіноча збірна України в ролі номінального господаря проведе черговий матч у Лізі націй – з албанками в хорватському Вараждині (початок – о 20:00 за київським часом). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Наша команда стартувала в турнірі з трьох перемог – над Албанією (2:1), Хорватією (2:1) і Чехією (1:0), потім зіграла із тією самою Чехією внічию (1:1) й очолює свою групу. Тепер підопічні Володимира Пятенка проведуть другий поєдинок проти Албанії. Перемога в цій зустрічі гарантує нашим дівчатам вихід у Лігу А. 

«Збірна Албанії налаштовується в кожному матчі грати через не можу. Вона двічі обіграла хорваток, що свідчить про добру підготовку команди. Ось чому з нею треба бути насторожі, про якусь недооцінку не може бути й мови. Мої підопічні це чудово усвідомлюють, переконаний, що вони будуть умотивовані й докладуть зусиль, аби вдруге взяти гору над балканками. Нам дуже кортить зіграти в еліті Ліги націй», – сказав напередодні наставник жіночої збірної України Володимир Пятенко.

Пряма трансляція поєдинку Україна – Албанія – на YouTube-каналі УАФ.

Склад жіночої збірної України 

Воротарі: Катерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарина Бондарчук («Металіст 1925» Харків), Катерина Боклач («Нант», Франція).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі – «Ворскла» Полтава), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська, Леся Ольхова (усі – «Металіст 1925» Харків), Любов Шматко («Фомгет», Туреччина).

Півзахисники: Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві – «Колос» Ковалівка), Яна Калініна («Ворскла» Полтава), Натія Панцулая, Анна Петрик, Вікторія Гірин (усі – «Металіст 1925» Харків), Дар'я Івкова («Сістерс» Одеса), Ніколь Козлова («Глазго Сіті», Шотландія), Яна Малахова («Мура», Словенія).

Нападники: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Єлизавета Молодюк («Металіст 1925» Харків), Ольга Овдійчук («Фомгет», Туреччина), Інна Глущенко («Лілль», Франція).

Поєдинок жіночих збірних України та Албанії, який для синьо-жовтих є номінально домашнім, пройде 30 травня в хорватському місті Вараждин на стадіоні NK Varaždin. Початок зустрічі – о 20:00.

Матч між Хорватією та Україною відбудеться 3 червня в містечку Карловац на стадіоні «Бранко Чавлович-Чавлек». Гра розпочнеться також о 20:00.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

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