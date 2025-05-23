Лунін зворушливо попрощався з легендарним Модричем, який залишає «Реал»

У 2018 році Модрич був визнаний найкращим футболістом планети та здобув «Золотий м’яч»

Лунін подякував Модричу за його магію

Після завершення нинішнього сезону хорватський півзахисник Лука Модрич покине мадридський «Реал». Про це повідомили офіційні сторінки клубу в соціальних мережах, інформує «Главком».

На цю новину зворушливо відреагував український воротар «королівського клубу» українець Андрій Лунін.

«Дуже сумний день... Як важко прощатися. Яка неймовірна кар’єра, яка зразкова людина! Луко, для мене велика честь – знати тебе та грати з тобою. Дякую за твою магію, підтримку, поради і все, що ти зробив для футболу», – написав Лунін в Instagram.

Модрич приєднався до «Реала» у 2012 році, перейшовши з англійського «Тоттенгема». За 12 років у складі мадридського гранда він провів 590 матчів, забив 43 голи та віддав 95 гольових передач.

За цей час Лука став одним із найуспішніших гравців в історії клубу. Його здобутки включають:

чотири чемпіонства Ла Ліги

два Кубки Іспанії

п'ять Суперкубків Іспанії

шість трофеїв Ліги чемпіонів

чотири Суперкубки УЄФА

п'ять перемог на клубному чемпіонаті світу

один Міжконтинентальний кубок ФІФА

У 2018 році Модрич був визнаний найкращим футболістом планети та здобув «Золотий м’яч», перервавши гегемонію Мессі та Роналду.

Нагадаємо, лондонський «Тоттенгем» став тріумфатором Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25, здолавши у фінальному матчі іншого представника Англії – «Манчестер Юнайтед».

Для обох команд, які не змогли вразити результатами в поточному розіграші англійської Прем'єр-ліги, фінал став останнім шансом завершити сезон на мажорній ноті. З огляду на це, суперники діяли максимально обережно, і перша половина зустрічі минула у рівній боротьбі.

Єдиний гол у матчі був забитий на 42-й хвилині – півзахисник «Тоттенгема» Бреннан Джонсон зумів у запеклому протистоянні проштовхнути м’яч у сітку воріт МЮ, встановивши рахунок 1:0.

Після перерви сценарій гри майже не змінився – обидві команди демонстрували боротьбу, проте без великої кількості небезпечних моментів. Попри це, «шпори» зуміли втримати мінімальну перевагу та здобути омріяну перемогу.

Цей успіх не лише приніс «Тоттенгему» євротрофей, а й відкрив двері до Ліги чемпіонів – відповідно до регламенту УЄФА, переможець Ліги Європи автоматично потрапляє до наступного розіграшу найпрестижнішого клубного турніру Європи.