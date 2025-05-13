У Києві вшанували пам’ять легендарного Валерія Лобановського

Традиційний мітинг пам’яті Валерія Васильовича відбувся в центрі міста, біля монумента на його честь

13 травня 2025 року виповнилося 23 роки з дня смерті Валерія Васильовича Лобановського – непересічного, унікального футболіста й епохального, легендарного тренера київського «Динамо» – наставника, який змінив історію клубу та всього українського футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на клубний сайт «Динамо».

Кожного року 13 травня у Києві вшановують пам’ять цього видатного динамівця, у цей день футбольні люди з України та інших країн згадують Валерія Васильовича. Відповідні заходи відбулися і цьогоріч.

Вже давно стало незмінною традицією, що вранці цього дня найближчі люди приходять на могилу Метра на Байковому кладовищі. Це і рідні, зокрема донька Світлана, яка є вірною берегинею пам’яті видатного тренера, і його учні, ті, хто грав під його керівництвом – легендарні футболісти Леонід Буряк, Олексій Михайличенко, Анатолій Дем’яненко та інші. У тиші вшанували пам’ять видатного динамівця на Байковому кладовищі й працівники клубу.

Традиційний мітинг пам’яті Валерія Васильовича відбувся і в центрі міста, біля монумента на його честь, що розташований поблизу колонади стадіону «Динамо», який має його ім’я. Тут зібралися близькі Метра, клубне керівництво, уболівальники, журналісти, а також учні динамівської ДЮФШ, яка теж названа на честь Валерія Васильовича. Ті, хто здобуває лише свої перші перемоги з динамівською емблемою на серці й ті, хто є заслуженими ветеранами футболу. Ті, хто знав Метра особисто, і ті, хто захоплювався успіхами «Динамо» на трибунах стадіону або біля екранів телевізорів.

«Я дуже вдячна керівництву київського «Динамо», яке щороку вшановує пам’ять мого батька. Також я вдячна усім присутнім, хто навіть у такий важкий час робить свою роботу та зібрався тут у цей день, щоб згадати про Валерія Лобановського. Вихованцям клубної ДЮФШ бажаю працювати, зростати та досягти ще більших висот, ніж досягав мій батько та його футболісти», – звернулася до присутніх Світлана Лобановська.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.