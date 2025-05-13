Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Києві вшанували пам’ять легендарного Валерія Лобановського

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві вшанували пам’ять легендарного Валерія Лобановського
Кожного року 13 травня у Києві вшановують пам’ять видатного динамівця

Традиційний мітинг пам’яті Валерія Васильовича відбувся в центрі міста, біля монумента на його честь

13 травня 2025 року виповнилося 23 роки з дня смерті Валерія Васильовича Лобановського – непересічного, унікального футболіста й епохального, легендарного тренера київського «Динамо» – наставника, який змінив історію клубу та всього українського футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на клубний сайт «Динамо».

Кожного року 13 травня у Києві вшановують пам’ять цього видатного динамівця, у цей день футбольні люди з України та інших країн згадують Валерія Васильовича. Відповідні заходи відбулися і цьогоріч.

Вже давно стало незмінною традицією, що вранці цього дня найближчі люди приходять на могилу Метра на Байковому кладовищі. Це і рідні, зокрема донька Світлана, яка є вірною берегинею пам’яті видатного тренера, і його учні, ті, хто грав під його керівництвом – легендарні футболісти Леонід Буряк, Олексій Михайличенко, Анатолій Дем’яненко та інші. У тиші вшанували пам’ять видатного динамівця на Байковому кладовищі й працівники клубу.

Традиційний мітинг пам’яті Валерія Васильовича відбувся і в центрі міста, біля монумента на його честь, що розташований поблизу колонади стадіону «Динамо», який має його ім’я. Тут зібралися близькі Метра, клубне керівництво, уболівальники, журналісти, а також учні динамівської ДЮФШ, яка теж названа на честь Валерія Васильовича. Ті, хто здобуває лише свої перші перемоги з динамівською емблемою на серці й ті, хто є заслуженими ветеранами футболу. Ті, хто знав Метра особисто, і ті, хто захоплювався успіхами «Динамо» на трибунах стадіону або біля екранів телевізорів.

«Я дуже вдячна керівництву київського «Динамо», яке щороку вшановує пам’ять мого батька. Також я вдячна усім присутнім, хто навіть у такий важкий час робить свою роботу та зібрався тут у цей день, щоб згадати про Валерія Лобановського. Вихованцям клубної ДЮФШ бажаю працювати, зростати та досягти ще більших висот, ніж досягав мій батько та його футболісти», – звернулася до присутніх Світлана Лобановська.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: Валерій Лобановський ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У першому турі змагань синьо-жовті по пенальті поступилися Угорщині – 4:5
Турнір розвитку УЄФА: дівоча збірна України в серії пенальті перемогла Марокко
Вчора, 17:25
Поєдинок «Барселона» – «Інтер» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Барселона» – «Інтер»: де дивитися півфінал Ліги чемпіонів
30 квiтня, 15:58
В АПЛ «Борнмут» Іллі Забарного удома зіграв унічию з «Манчестер Юнайтед»
Асист Таловєрова, гол Яремчука. Як пройшов вікенд для легіонерів збірної України
28 квiтня, 15:30
25 квітня в Будинку футболу відбудеться XXVII черговий Конгрес Української асоціації футболу
Вперше в історії відбудеться пряма трансляція Конгресу УАФ
25 квiтня, 11:56
Чи залишить Джуд Беллінгем «Реал»?
«Манчестер Сіті» хоче заплатити за двох гравців «Реала» 200 млн євро – ЗМІ
24 квiтня, 18:38
У цьому сезоні 22-річний Забарний провів 34 матчі за клуб в усіх турнірах
Забарний увійшов до символічної збірної 33 туру Чемпіонату Англії
22 квiтня, 15:57
Покривач провів 15 матчів за збірну Хорватії
Ексфутболіст збірної Хорватії загинув у ДТП
19 квiтня, 10:07
«Шахтар» вшанував памʼять жертв російського удару по Кривому Рогу
«Шахтар» вшанував памʼять жертв російського удару по Кривому Рогу
16 квiтня, 20:34
На рахунку українця 16 голів і 3 асисти у 41 матчі у складі «Роми»
Як чужорідне тіло. Італійські футбольні зірки оцінили гру Довбика у «Ромі»
16 квiтня, 18:44

Новини

«Називають хохлушками». Українська тенісистка розповіла про поведінку «нейтральних» росіянок
«Називають хохлушками». Українська тенісистка розповіла про поведінку «нейтральних» росіянок
У центрі Житомира заборонили продаж алкоголю через фінал Кубка України з футболу
У центрі Житомира заборонили продаж алкоголю через фінал Кубка України з футболу
Молода українська баскетболістка продовжить кар'єру у США
Молода українська баскетболістка продовжить кар'єру у США
Анчелотті прокоментував своє призначення головним тренером збірної Бразилії
Анчелотті прокоментував своє призначення головним тренером збірної Бразилії
У Києві вшанували пам’ять легендарного Валерія Лобановського
У Києві вшанували пам’ять легендарного Валерія Лобановського
Гол Миколенка та жовті картки. Як минув вікенд для легіонерів збірної України
Гол Миколенка та жовті картки. Як минув вікенд для легіонерів збірної України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 травня: ситуація на фронті
112K
Фермер у погонах. Звільнений тиловик казково збагатився під час війни
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 травня 2025
54K
Москва готує відмову. ISW проаналізував останні заяви Кремля про переговори в Стамбулі
31K
Глава МЗС Італії назвав людину, від якої залежить завершення війни
15K
Лавров зідзвонився з главою МЗС Туреччини: про що говорили

Новини

В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Вчора, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua