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«Барселоні» вдруге підкорилося історичне досягнення

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Барселоні» вдруге підкорилося історичне досягнення
Синьо-гранатові з рахунком 2:0 перемогли «Еспаньйол» у матчі 36-го туру Ла Ліги та здобули звання чемпіонів Іспанії
фото: Reuters

«Барселона» виграла всі три національні трофеї в Іспанії вдруге в історії клубу

«Барселона» у сезоні-2024/2025 стала володарем усіх трьох головних трофеїв, які розігруються в іспанському футболі. Про це повідомляє «Главком».

Напередодні синьо-гранатові з рахунком 2:0 перемогли «Еспаньйол» у матчі 36-го туру Ла Ліги та здобули звання чемпіонів Іспанії. За два тури до фінішу каталонці мають відрив у сім очок від найближчого переслідувача – мадридського «Реала».

26 квітня «Барселона» стала володарем Кубка Іспанії, перемігши у додатковий час фінального матчу «Реал» – 3:2.

12 січня цього року «Барселона» виграла Суперкубок Іспанії, знову здобувши перемогу над «Королівським клубом» – 5:2.

Це другий випадок в історії, коли каталонський клуб зміг взяти всі три головні іспанські трофеї – вперше синьо-гранатовим це вдалося зробити в сезоні-2008/2009.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: ФК Барселона НОВИНИ ФУТБОЛУ

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