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    Україна не подала заявку на проведення Суперкубка УЄФА у 2020 році

    Натомість, на цей матч претендуватимуть Білорусь, Молдова, Албанія, Північна Ірландія та інші
    Зацікавленість у проведенні Суперкубка УЄФА у 2020 році висловили дев'ять національних асоціацій. Вибір буде зроблений у травні 2018 року, інформує офіційний сайт УЄФА. УЄФА отримав заявки від дев'яти асоціацій, які зацікавлені у проведенні Суперкубка УЄФА у 2020 році. Конкурс з вибору стадіону, де пройде Суперкубок-2020, розпочався 8 грудня
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    Стадіон &laquo;Зімбру&raquo;
    Стадіон «Зімбру»

    Натомість, на цей матч претендуватимуть Білорусь, Молдова, Албанія, Північна Ірландія та інші

    Зацікавленість у проведенні Суперкубка УЄФА у 2020 році висловили дев'ять національних асоціацій.

    Вибір буде зроблений у травні 2018 року, інформує офіційний сайт УЄФА.

    УЄФА отримав заявки від дев'яти асоціацій, які зацікавлені у проведенні Суперкубка УЄФА у 2020 році.

    Конкурс з вибору стадіону, де пройде Суперкубок-2020, розпочався 8 грудня 2017 року.

    Висловити зацікавленість у проведенні матчу асоціації могли до 12 січня цього року.

    Асоціації, які у 2020 році приймуть матчі фінальної стадії чемпіонату Європи, не могли претендувати на організацію Суперкубка УЄФА.

    Зацікавленість у проведенні матчу за Суперкубок УЄФА-2020 висловили:

    Албанія, Тирана, «Національний»
    Білорусь, Мінськ, «Динамо»
    Ізраїль, Хайфа, «Саммі Офер»
    Казахстан, Алмати, «Центральний»
    Молдова, Кишинів, «Зімбру»
    Португалія, Порту, «Драгау»
    Північна Ірландія, Белфаст, «Віндзор Парк»
    Фінляндія, Гельсінкі, «Олімпійський»
    Франція, Ніцца, «Стад-де-Ніс»

    Остаточні заявки разом із заявковим досьє повинні бути подані до 29 березня 2018 року.

    Виконавчий комітет УЄФА назве асоціацію, яка прийме матч за Суперкубок УЄФА 2020 року, у травні 2018 року.

    Отож, Україна у 2020 році не прийматиме міжнародні футбольні змагання, крім матчі вітчизняних команд у єврокубках. Раніше наша країна не подала заявку на проведення матчів чемпіонату Європи 2020 року, який відбудеться відразу у 12-ти містах 12-ти країн-членів УЄФА.

    УЄФА Ірландія Україна
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