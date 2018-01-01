Україна не подала заявку на проведення Суперкубка УЄФА у 2020 році

Натомість, на цей матч претендуватимуть Білорусь, Молдова, Албанія, Північна Ірландія та інші

Зацікавленість у проведенні Суперкубка УЄФА у 2020 році висловили дев'ять національних асоціацій. Вибір буде зроблений у травні 2018 року, інформує офіційний сайт УЄФА. УЄФА отримав заявки від дев'яти асоціацій, які зацікавлені у проведенні Суперкубка УЄФА у 2020 році. Конкурс з вибору стадіону, де пройде Суперкубок-2020, розпочався 8 грудня



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Стадіон «Зімбру»

Натомість, на цей матч претендуватимуть Білорусь, Молдова, Албанія, Північна Ірландія та інші

Зацікавленість у проведенні Суперкубка УЄФА у 2020 році висловили дев'ять національних асоціацій.

Вибір буде зроблений у травні 2018 року, інформує офіційний сайт УЄФА.

УЄФА отримав заявки від дев'яти асоціацій, які зацікавлені у проведенні Суперкубка УЄФА у 2020 році.

Конкурс з вибору стадіону, де пройде Суперкубок-2020, розпочався 8 грудня 2017 року.

Висловити зацікавленість у проведенні матчу асоціації могли до 12 січня цього року.

Асоціації, які у 2020 році приймуть матчі фінальної стадії чемпіонату Європи, не могли претендувати на організацію Суперкубка УЄФА.

Зацікавленість у проведенні матчу за Суперкубок УЄФА-2020 висловили:

Албанія, Тирана, «Національний»

Білорусь, Мінськ, «Динамо»

Ізраїль, Хайфа, «Саммі Офер»

Казахстан, Алмати, «Центральний»

Молдова, Кишинів, «Зімбру»

Португалія, Порту, «Драгау»

Північна Ірландія, Белфаст, «Віндзор Парк»

Фінляндія, Гельсінкі, «Олімпійський»

Франція, Ніцца, «Стад-де-Ніс»

Остаточні заявки разом із заявковим досьє повинні бути подані до 29 березня 2018 року.

Виконавчий комітет УЄФА назве асоціацію, яка прийме матч за Суперкубок УЄФА 2020 року, у травні 2018 року.

Отож, Україна у 2020 році не прийматиме міжнародні футбольні змагання, крім матчі вітчизняних команд у єврокубках. Раніше наша країна не подала заявку на проведення матчів чемпіонату Європи 2020 року, який відбудеться відразу у 12-ти містах 12-ти країн-членів УЄФА.