Україна не подала заявку на проведення Суперкубка УЄФА у 2020 році
- Сьогодні, 20:32
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Натомість, на цей матч претендуватимуть Білорусь, Молдова, Албанія, Північна Ірландія та інші
Зацікавленість у проведенні Суперкубка УЄФА у 2020 році висловили дев'ять національних асоціацій.
Вибір буде зроблений у травні 2018 року, інформує офіційний сайт УЄФА.
УЄФА отримав заявки від дев'яти асоціацій, які зацікавлені у проведенні Суперкубка УЄФА у 2020 році.
Конкурс з вибору стадіону, де пройде Суперкубок-2020, розпочався 8 грудня 2017 року.
Висловити зацікавленість у проведенні матчу асоціації могли до 12 січня цього року.
Асоціації, які у 2020 році приймуть матчі фінальної стадії чемпіонату Європи, не могли претендувати на організацію Суперкубка УЄФА.
Зацікавленість у проведенні матчу за Суперкубок УЄФА-2020 висловили:
Албанія, Тирана, «Національний»
Білорусь, Мінськ, «Динамо»
Ізраїль, Хайфа, «Саммі Офер»
Казахстан, Алмати, «Центральний»
Молдова, Кишинів, «Зімбру»
Португалія, Порту, «Драгау»
Північна Ірландія, Белфаст, «Віндзор Парк»
Фінляндія, Гельсінкі, «Олімпійський»
Франція, Ніцца, «Стад-де-Ніс»
Остаточні заявки разом із заявковим досьє повинні бути подані до 29 березня 2018 року.
Виконавчий комітет УЄФА назве асоціацію, яка прийме матч за Суперкубок УЄФА 2020 року, у травні 2018 року.
Отож, Україна у 2020 році не прийматиме міжнародні футбольні змагання, крім матчі вітчизняних команд у єврокубках. Раніше наша країна не подала заявку на проведення матчів чемпіонату Європи 2020 року, який відбудеться відразу у 12-ти містах 12-ти країн-членів УЄФА.