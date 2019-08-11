Чемпіон світу Підручний отримав президентську стипендію
Дмитро Підручний
Твіттер
Розмір стипендій становить від 3 000 і вище
Президент Володимир Зеленський призначив щомісячні стипендії для провідних українських біатлоністів та їхніх тренерів.
Заохочення отримали призери чемпіонатів світу та Європи з тренерами, інформує офіційний сайт президента.
Загалом стипендії отримали 14 чоловік. Розмір виплат становить від 3 000 і більше гривень.
Читайте також: Дубль Підручного. Українські біатлоністи пробігли дві контрольних гонки протягом години
Найбільше заохочення отримав чемпіон світу 2019 року Дмитро Підручний – 12 000 гривень.