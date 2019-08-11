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    Чемпіон світу Підручний отримав президентську стипендію

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    Дмитро Підручний - Чемпіон світу Підручний отримав президентську стипендію
    Дмитро Підручний
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    Розмір стипендій становить від 3 000 і вище

    Президент Володимир Зеленський призначив щомісячні стипендії для провідних українських біатлоністів та їхніх тренерів.

    Заохочення отримали призери чемпіонатів світу та Європи з тренерами, інформує офіційний сайт президента.

    Загалом стипендії отримали 14 чоловік. Розмір виплат становить від 3 000 і більше гривень.

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    Найбільше заохочення отримав чемпіон світу 2019 року Дмитро Підручний – 12 000 гривень.

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