Україна виборює право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу (відео)



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Україна претендує на ЄвроБаскет ФІБА

Сьогодні, 15 липня, ФІБА визначить господарів ЄвроБаскета-2021

ФІБА визначить 15 липня господарів 38-го чемпіонату Європи 2021 року серед жіночих збірних.



На проведення змагань претендують дві заявки: Україна зі Швецією та Франція з Іспанією.





У випадку перемоги заявки України та Швеції, групові етапи ЄвроБаскета мають відбутися в Стокгольмі та Запоріжжі. Усі матчі плей-оф прийматиме Київ.