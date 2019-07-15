Україна виборює право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу (відео)
Україна претендує на ЄвроБаскет
ФІБА
Сьогодні, 15 липня, ФІБА визначить господарів ЄвроБаскета-2021
ФІБА визначить 15 липня господарів 38-го чемпіонату Європи 2021 року серед жіночих збірних.
На проведення змагань претендують дві заявки: Україна зі Швецією та Франція з Іспанією.
У випадку перемоги заявки України та Швеції, групові етапи ЄвроБаскета мають відбутися в Стокгольмі та Запоріжжі. Усі матчі плей-оф прийматиме Київ.