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    Україна й Казахстан зіграють у відборі чемпіонату світу в синьо-жовтих кольорах

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    Українці третій матч поспіль зіграють у жовтій формі - Україна й Казахстан зіграють у відборі чемпіонату світу в синьо-жовтих кольорах
    Українці третій матч поспіль зіграють у жовтій формі
    Фото УАФ

    Наша команда одягне світлий колір форми, гості вийдуть на поле в темному

    На нараді за участі представників команд та офіційних осіб матчу, було вирішено, що збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті форми. Казахи зіграють у синьому.

    Також Андрій Шевченко визначився з футболістами, які не увійшли до заявки на матч. Потрапив до неї нападник «Дніпра-1» Артем Довбик. Поза протоколом залишилися воротарі Андрій Лунін та Дмитро Різник, а також захисник Юхим Конопля.

    Заявка збірної України виглядає наступним чином: 1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Володимир Шепелєв, 7. Олександр Тимчик, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Олександр Сирота, 14. Богдан Михайліченко, 15. Олександр Зубков, 16. Артем Довбик, 17. Олександр Зінченко, 18. Євген Макаренко, 19. Жуніор Мораес, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін.

    Гра на НСК «Олімпійський» розпочнеться о 21:45.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2022
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