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    Шевченко визначився із заявкою на матч з казахами у відборі чемпіонату світу

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    Збірна провела останнє тренування перед грою з Казахстаном - Шевченко визначився із заявкою на матч з казахами у відборі чемпіонату світу
    Збірна провела останнє тренування перед грою з Казахстаном
    Фото УАФ

    Українській збірній потрібна тільки перемога в третьому турі групового турніру

    Швидкоплинність відбірного турніру чемпіонату світу позбавляє збірні можливості стратегічно планувати набір очок. В кожній грі необхідно брати максимум, а одна-дві осічки можуть позбавити команди шансів на вихід з групи.

    Збірна України не дорахувалася однієї перемоги в грі з Фінляндію, тож аби не відпустити у відрив, нашим футболістам необхідна тільки перемога в грі з Казахстаном. Матч третього туру пройде 31 березня на НСК «Олімпійський».

    Команда провела останнє тренування на арені і тренери визначилися з тими, хто увійде до заявки на матч. Про це повідомив сайт Української асоціації футболу.

    До гри готуються:

    Воротарі — Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — «Шахтар»), Георгій Бущан («Динамо»), Дмитро Різник («Ворскла»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія).

    Захисники — Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі — «Динамо»), Юхим Конопля («Десна»), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва — «Шахтар»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Богдан Михайліченко («Андерлехт», Бельгія).

    Півзахисники — Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Марлос («Шахтар»), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (усі — «Динамо»), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва — «Аталанта», Італія).

    Нападники — Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Артем Довбик («Дніпро-1»), Жуніор Мораес («Шахтар»).

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
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