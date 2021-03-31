Збірна Білорусі з футболу зазнала найкрупнішої поразки в історії

Команда Михайла Мархеля пропустила 8 голів у матчі з Бельгією

У третьому турі відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року збірна Бельгії приймала Білорусь. Зустріч пройшла на стадіоні «Ден Дреф» в Левені (Бельгія) і завершилася перемогою господарів з рахунком 8: .

Голи за бельгійську національну команду забили Міші Батшуайі, Жеремі Доку, Денніс Праєт, Крістіан Бентеке, а також Леандро Троссард і Ханс Ванаку (двічі).

Ця поразка стала найбільшою історії збірної Білорусі. Раніше найболючішою невдачею була гра білорусів з Австрією у кваліфікації Євро-2004. Тоді збірна Білорусі пропустила п'ять м'ячів.

«Потрібно вибачитися, гра повністю не вдалася. План був щільно грати в обороні, не давати супернику розвернутися в атаці... Зараз по гарячих слідах можна говорити все, що завгодно», – наводить слова Мархель Прессбол.

У наступному турі відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року збірна Білорусі зіграє з Чехією. Зустріч відбудеться 2 вересня.