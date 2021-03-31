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    Збірна Білорусі з футболу зазнала найкрупнішої поразки в історії

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    Бельгійці розтрощили білорусів - Збірна Білорусі з футболу зазнала найкрупнішої поразки в історії
    Бельгійці розтрощили білорусів
    Фото з відкритих джерел

    Команда Михайла Мархеля пропустила 8 голів у матчі з Бельгією

    У третьому турі відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року збірна Бельгії приймала Білорусь. Зустріч пройшла на стадіоні «Ден Дреф» в Левені (Бельгія) і завершилася перемогою господарів з рахунком 8: .

    Голи за бельгійську національну команду забили Міші Батшуайі, Жеремі Доку, Денніс Праєт, Крістіан Бентеке, а також Леандро Троссард і Ханс Ванаку (двічі).

    Ця поразка стала найбільшою історії збірної Білорусі. Раніше найболючішою невдачею була гра білорусів з Австрією у кваліфікації Євро-2004. Тоді збірна Білорусі пропустила п'ять м'ячів.

    «Потрібно вибачитися, гра повністю не вдалася. План був щільно грати в обороні, не давати супернику розвернутися в атаці... Зараз по гарячих слідах можна говорити все, що завгодно», – наводить слова Мархель Прессбол.

    У наступному турі відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року збірна Білорусі зіграє з Чехією. Зустріч відбудеться 2 вересня.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2022
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