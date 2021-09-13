Україна заслуговує на проведення Олімпійських ігор – Зеленський

Зеленський додав, що одним з засновників Міжнародного олімпійського комітету був саме українець

Зеленський додав, що одним з засновників Міжнародного олімпійського комітету був саме українець

Президент додав, що одним із засновників Міжнародного олімпійського комітету був українець

Президент України Володимир Зеленський висловив бажання провести Олімпійські ігри в Україні.

Про це він заявив під час святкового заходу, який був організований за підтримки групи «Метінвест», з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету.

«У кожного є мрія. Для тих, хто сидить сьогодні в залі, – це Олімпіада в Україні. Я вважаю, що наша країна заслужила на проведення Олімпійських ігор. Важкоатлети кажуть, що підняти вагу складно, легко не пробувати. Я розумію, що це буде складно реалізувати, але ми постараємося», – сказав президент.

Він додав, що одним із засновників Міжнародного олімпійського комітету був саме українець.

«Варто згадати, що один із засновників Міжнародного олімпійського комітету – це українець Олексій Бутовський з Полтавщини. Варто ставити собі таку ціль і йти до неї», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, група «Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні виробником сталі.

Виробничі майданчики «Метінвесту» також стають майданчиками для спортивних рекордів. Наприклад, зовсім недавно на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті вісім стронгменів України встановили національний рекорд з перетягування автосамоскиду Caterpillar.

Основні акціонери «Метінвесту» – група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).