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    Україна заслуговує на проведення Олімпійських ігор – Зеленський

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    Зеленський додав, що одним з засновників Міжнародного олімпійського комітету був саме українець - Україна заслуговує на проведення Олімпійських ігор – Зеленський
    Зеленський додав, що одним з засновників Міжнародного олімпійського комітету був саме українець
    Фото: УНІАН

    Президент додав, що одним із засновників Міжнародного олімпійського комітету був українець

    Президент України Володимир Зеленський висловив бажання провести Олімпійські ігри в Україні.

    Про це він заявив під час святкового заходу, який був організований за підтримки групи «Метінвест», з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету.

    «У кожного є мрія. Для тих, хто сидить сьогодні в залі, – це Олімпіада в Україні. Я вважаю, що наша країна заслужила на проведення Олімпійських ігор. Важкоатлети кажуть, що підняти вагу складно, легко не пробувати. Я розумію, що це буде складно реалізувати, але ми постараємося», – сказав президент.

    Він додав, що одним із засновників Міжнародного олімпійського комітету був саме українець.

    «Варто згадати, що один із засновників Міжнародного олімпійського комітету – це українець Олексій Бутовський з Полтавщини. Варто ставити собі таку ціль і йти до неї», – зазначив Зеленський.

    Нагадаємо, група «Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні виробником сталі.

    Виробничі майданчики «Метінвесту» також стають майданчиками для спортивних рекордів. Наприклад, зовсім недавно на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті вісім стронгменів України встановили національний рекорд з перетягування автосамоскиду Caterpillar.

    Основні акціонери «Метінвесту» – група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).

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    Теги: Олімпіада Володимир Зеленський
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    Україна заслуговує на проведення Олімпійських ігор – Зеленський