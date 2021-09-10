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    Магучіх звернулася до журналістів і вболівальників після фото з Ласіцкене

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    Магучіх пояснила, як знову потрапила в кадр з Ласіцкене - Магучіх звернулася до журналістів і вболівальників після фото з Ласіцкене
    Магучіх пояснила, як знову потрапила в кадр з Ласіцкене
    Фото з відкритих джерел

    Бронзова призерка Олімпіади в Токіо розповіла, як знову опинилася на одній світлині з росіянкою

    Ярослава Магучіх, яка на Іграх-2020 потрапила в скандал після спільного фото з росіянкою Марією Ласіцкене, з'явилася з нею ще на одній світлині – під час фіналу Діамантової ліги в Цюріху. Легкоатлетка пояснила, як так сталося та звернулася до журналістів і вболівальників.

    «З завершенням сезону хочу поставити крапку ще в одному питанні.

    За останній місяць я вислухала про себе багато чого цікавого . Безумовно, кожен має свою точку зору, але давайте хоча б висловлювати її коректно. Замість того, щоб писати мені всяку гидоту, займіться собою і використайте час з користю!

    Шановні журналісти, коли ви почнете думати, а потім писати?

    Для деяких я стрибаю в довжину, для деяких фінішую, де ви, взагалі, бачили фінішну лінію у висоті?

    Тепер щодо фото:

    воно було зроблено на прохання стрибунки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар’єру і хотіла закарбувати ці спогади!

    І тепер кульмінація:

    Обіймає мене не Марія, а Нікола МакДермотт представниця Австралії , будьте уважніші, будь ласка.

    Усім добра, а я пішла у відпустку», – написала Магучіх у соцмережах.

    У фіналі Діамантової ліги Ярослава посіла друге місце, інша українка, Ірина Геращенко, – четверте.

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    Теги: Олімпіада Ярослава Магучих
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    Магучіх звернулася до журналістів і вболівальників після фото з Ласіцкене