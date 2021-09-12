Олімпійську чемпіонку, яка народилася у Львові, пограбували в Росії

В Олени Весніної вкрали дві медалі Ігор і коштовності

Тенісистка Олена Весніна, яка народилася у Львові, стала жертвою пограбування. Будинок спортсменки у Підмосков'ї обчистили, поки вона ходила з чоловіком на вечерю. У 35-річної спортсменки вкрали коштовності і обидві медалі Олімпійських ігор – «золото» Ріо-2016 та «срібло» Токіо-2020.

Як зізналася тенісистка, вона з чоловіком (бізнесменом Павлом Табунцовим) забула включити сигналізацію, і в момент пограбування система безпеки була відключена, пишуть «Факти». Точний збиток від пограбування поки не підрахували. Тенісистка вже звернулася до поліції із заявою про пограбування і повідомила, що правоохоронці проводять огляд будинку.

Колишня перша ракетка світу в парному розряді Олена Весніна – олімпійська чемпіонка-2016 в парі з Катериною Макаровою, а також срібний призер Ігор-2020 у Токіо в міксті з Асланом Карацевим. Також вона триразова володарка титулів WTA в одиночному розряді і 19-разова чемпіонка турнірів WTA в парі. Крім того, на її рахунку перемоги в парному розряді на трьох змаганнях «Великого шолома» — «Ролан Гаррос"-2013, US Open-2014 і Уїмблдоні-2017. За свою кар'єру Весніна заробила понад $13 млн призових.