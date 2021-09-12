Олімпійський чемпіон Верняєв пригрозив змінити громадянство

Гімнаст, який відбуває дискваліфікацію, планує виступити на Олімпіаді в Парижі

Олег Верняєв, який пропустив Олімпіаду в Токіо через дискваліфікацію за вживання допінгу, планує повернутися в спорт в взяти участь у Іграх в Парижі. Наразі він чекає розгляду апеляції Спортивним арбітражним судом у Лозанні і сподівається, що терміни його відлучення від спорту скоротять. Втім, не факт, що український спортсмен виступатиме за нашу національну команду. Про це він повідомив «Суспільному».

«Якби хоча б на рік скоротили покарання – було б класно, я б уже в листопаді 2023 року повернувся у стрій, – сказав Верняєв. – Чи готовий представляти Україну на Олімпіаді-2024? У нас тут паралельно йде конфлікт у збірній. І якщо мене повернуть у спорт, то, скажімо так, «сюсюкання не буде» – буде ультиматум: або я готуюся за повним карт-бланшом, мені готують усі умови, які потрібні, та прибирають усіх тих людей, які мені заважають. Або ж відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати. Куди? Я про це ще не думав, не шукав собі ніяких пропозицій, оскільки я ще не повернувся у спорт. Просто говорю: або я потрібен і робіть мені повні умови, або ж не потрібен і відпускайте».

Верняєв натякнув, що конфлікт у збірній має з деякими гімнастами.

«Проблема в людях, які у нас знаходяться у залі. Які, скажімо так, самі собі створювали проблеми, а тепер кричать, що хтось їх ображав, заважав, що їм заважає молодіжна збірна та маленькі діти. Але це смішно, коли 30-річні дядьки говорять, що їм заважає дівчина-тренер або юніори по 17 років заважають тренуватися та готуватися до Олімпійських Ігор», – підсумував спортсмен.

Олег Верняєв – олімпійський чемпіон Ріо-2016 на брусах, а також віцечемпіон Олімпіади-2016 у багатоборстві.

Його дискваліфікація триває до листопада 2024 року.