Чемпіон світу Гемілтон ледве не загинув на етапі «Фурмули-1»

Болід Ферстаппена приземлився британцю на голову

Лідери чемпіонату «Формули-1» Льюїс Гемілтон і Макс Ферстаппен зіштовхнулися на Гран-прі Італії в Монці.

Ферстаппен атакував Гемлітона із зовнішнього боку, а Льюїс намагався його не пропустити вперед. Макс застрибнув на поребрик, вилетів на болід чемпіона світу і тільки потім зупинився. Гемілтона врятувала захисна смуга, яку зобов’язали мати на авто з 2018 року.

Гонку виграв пілот «Макларена» Даніель Ріккардо. Його партнер по команді Ландро Норріс – другий.

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В загальному заліку лідирує Ферстаппен – 126,5 очка, у Гемілтона – 121,5.