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    Чемпіон світу Гемілтон ледве не загинув на етапі «Фурмули-1»

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    Гемілтона врятувала захисна смуга&nbsp; - Чемпіон світу Гемілтон ледве не загинув на етапі «Фурмули-1»
    Гемілтона врятувала захисна смуга 
    Фото: Формула-1

    Болід Ферстаппена приземлився британцю на голову

    Лідери чемпіонату «Формули-1» Льюїс Гемілтон і Макс Ферстаппен зіштовхнулися на Гран-прі Італії в Монці.

    Ферстаппен атакував Гемлітона із зовнішнього боку, а Льюїс намагався його не пропустити вперед. Макс застрибнув на поребрик, вилетів на болід чемпіона світу і тільки потім зупинився. Гемілтона врятувала захисна смуга, яку зобов’язали мати на авто з 2018 року.

    121.

    Гонку виграв пілот «Макларена» Даніель Ріккардо. Його партнер по команді Ландро Норріс – другий.

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    Допис, поширений FORMULA 1® (@f1)

    В загальному заліку лідирує Ферстаппен – 126,5 очка, у Гемілтона – 121,5.

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    Теги: Формула-1
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    Чемпіон світу Гемілтон ледве не загинув на етапі «Фурмули-1»