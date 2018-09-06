Україна здобула першу ліцензію на Олімпійські ігри 2020 року у Токіо



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Павло Коростильов

Володарем перепустки став стрілець Павло Коростильов

Чудові новини надійшли від українських представників кульової стрільби, які наразі змагаються на чемпіонаті світу у корейському місті Ченгвон.

Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

У стрільбі з пневматичного пістолету з 10 метрів українець Павло Коростильов посів високе четверте місце.

Разом з цим він забезпечив собі заповітну перепустку на Ігри ХХХІІ Олімпіади 2020 року.

Чемпіонат світу у стрілків проходить раз на чотири роки, тому представники саме цього виду спорту традиційно стають першими володарями олімпійських ліцензій.

Зауважимо, що на цьому чемпіонаті світу золото та срібло до активу української команди завоював Данило Даниленко у віковій категорії «юніори».

Бронзову медаль на старті змагань здобули Олена Костевич та Олег Омельчук.

Зазначимо, що львів'янин Коростильов є чемпіоном юнацьких Олімпійських ігор 2014 року.