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    Українці Костевич та Омельчук здобули бронзу чемпіонату світу

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    Фото взяте з сайту champion.com.ua - Українці Костевич та Омельчук здобули бронзу чемпіонату світу
    Фото взяте з сайту champion.com.ua

    Українські стрілки виграли бронзові нагороди у міксті на чемпіонаті світу

    Українські стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук виграли бронзову нагороду у міксті на чемпіонаті світу. 

    На Чемпіонаті Світу, що відбувається у південнокорейському Чханвоні, у стрільбі з пістолета з дистанції 10 м, українці набрали 416,7 очка, повідомляє Xsport. 

    Володарі срібла та золота виявилися для нашого дуету недосяжними.

    Срібні призери Ван Цянь і Ван Мен з Китаю вибили 480,2 пункта, а росіяни Віталіна Бацарашкіна та Артем Черноусов, що виграли золото, показали результат 488,1 бала. 

    Джерело: champion.com.ua

    Олег Омельчук українці Олена Костевич
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