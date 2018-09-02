Українці Костевич та Омельчук здобули бронзу чемпіонату світу



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Фото взяте з сайту champion.com.ua

Українські стрілки виграли бронзові нагороди у міксті на чемпіонаті світу

Українські стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук виграли бронзову нагороду у міксті на чемпіонаті світу.

На Чемпіонаті Світу, що відбувається у південнокорейському Чханвоні, у стрільбі з пістолета з дистанції 10 м, українці набрали 416,7 очка, повідомляє Xsport.

Володарі срібла та золота виявилися для нашого дуету недосяжними.

Срібні призери Ван Цянь і Ван Мен з Китаю вибили 480,2 пункта, а росіяни Віталіна Бацарашкіна та Артем Черноусов, що виграли золото, показали результат 488,1 бала.

Джерело: champion.com.ua