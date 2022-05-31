Мінспорту дозволило проводити спортивні змагання, але є умови

Змагання дозволено проводити без присутності глядачів

Міністерство молоді та спорту України уперше від початку повномасштабного вторгнення дозволило проводити спортивні змагання. Про це повідомив депутат Верховної Ради й олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Згідно нової постанови Мінспорту від 28 травня, було дозволено проведення всеукраїнських спортивних змагань на окремих територіях задля створення «оптимальних умов» для підготовки спортсменів національної збірної до міжнародних стартів. Натомість, про які саме області України йдеться, олімпійський чемпіон не уточнив.

Отже, умови задля проведення спортивних змагань наступні:

Участь у змаганнях можуть брати лише спортсмени дорослих і «найближчої до дорослих» вікових груп;

Змагання мають відбуватися без глядачів;

Організатори мусять дотримуватися умов безпеки, «передбачених законодавством про воєнний стан».

Крім того, тепер офіційно дозволено проводити навчально-тренувальні збори для підготовки до змагань. Проте в них не зможуть брати участь спортсмени до 16 років, які «потребують супроводження дорослою особою».

До слова, усі змагання в Україні було офіційно скасовано 24 лютого 2022 року в зв'язку із запровадженням воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії.

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