В Україні відновлять спортивні змагання, але є ряд умов

Із міркувань безпеки змагання проходитимуть без уболівальників на трибунах

Сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів України прийнято рішення щодо організації та проведення спортивних змагань в Україні в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту.

Це протокольне рішення було принято за ініціативи Мінмолодьспорту.

Як зазначив профільний міністр Вадим Гутцайт, із міркувань безпеки змагання проходитимуть без уболівальників на трибунах.

До початку нового спортивного сезону Мінспорту почне готуватись у координації з Міноборони, МВС, Мінекономіки, Національною поліцією та ДСНС.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця Мінмолодьспорту своїм наказом №1587 вже дозволило проводити в окремих місцевостях України всеукраїнські спортивні змагання без присутності глядачів.

Змагання відновлюються задля якісної підготовки спортсменів національних збірних команд України з видів спорту до участі у головних міжнародних спортивних змаганнях. При їх проведенні мають дотримуватися умови безпеки, передбачені законодавством про воєнний стан.

Спортивний сезон в Україні було перервано в лютому після початку повномасштабного російського вторгнення.

Раніше міністр спорту прокоментував антиукраїнську позицію футболіста Тимощука.

Також міністр спорту пояснив, чому треба відновити змагання під час війни. Раніше уряд оголосив суму збитків спортивної інфраструктури України від війни.