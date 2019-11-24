Українці феєрично виступили на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики
Олег Верняєв
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Наші спортсмени вибороли три золоті та одну срібну медаль за день
Блискуче виступили в другий день змагань на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в німецькому Котбусі українські спортсмени.
Наші атлети вибороли одразу три золоті та одну срібну медалі.
Перемагали Олег Верняєв у вправах на брусах, Ігор Радівілов у опорному стрибку, Анастасія Бачинська у вільних вправах.
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Другою у вправах на колоді стала Діана Варинська.