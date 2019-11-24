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    Українці феєрично виступили на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

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    Олег Верняєв - Українці феєрично виступили на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики
    Олег Верняєв
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    Наші спортсмени вибороли три золоті та одну срібну медаль за день

    Блискуче виступили в другий день змагань на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в німецькому Котбусі українські спортсмени.

    Наші атлети вибороли одразу три золоті та одну срібну медалі.

    Перемагали Олег Верняєв у вправах на брусах, Ігор Радівілов у опорному стрибку, Анастасія Бачинська у вільних вправах.

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    Другою у вправах на колоді стала Діана Варинська.

    Олег Верняєв Ігор Радівілов спортивна гімнастика Діана Варинська Анастасія Бачинська
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