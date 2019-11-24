Українці феєрично виступили на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики



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Олег Верняєв Фейсбук

Наші спортсмени вибороли три золоті та одну срібну медаль за день

Блискуче виступили в другий день змагань на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в німецькому Котбусі українські спортсмени.

Наші атлети вибороли одразу три золоті та одну срібну медалі.

Перемагали Олег Верняєв у вправах на брусах, Ігор Радівілов у опорному стрибку, Анастасія Бачинська у вільних вправах.

Другою у вправах на колоді стала Діана Варинська.