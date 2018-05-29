Українці встановили два світові рекорди на етапі Кубку світу з кульової стрільби

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Костевич та Омельчук

Олена Костевич та Олег Омельчук здобули чотири медалі

У німецькому Мюнхені завершилися змагання етапу світового Кубка з кульової стрільби, на якому українські спортсмени поповнили скарбничку збірної чотирма медалями.

Три з них виявилися найвищого ґатунку, інформує офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Авторами нагород стали Олена Костевич та Олег Омельчук.

Олімпійська чемпіонка була першою у змаганнях з пневматичного пістолету (10 метрів) і взяла бронзу у змаганнях з малокаліберного пістолету (25 метрів).

Разом з Олегом вона здобула золото у міксті з пневматичного пістолету (10 метрів), встановивши світовий рекорд.

Окрім золота у тандемі з Оленою, Омельчук святкував перемогу у змаганнях з пневматичного пістолету (10 метрів), і також зі світовим рекордом.

Ці здобутки дозволили українцям посісти друге загальнокомандне місце, поступившись лише збірній Китаю. Слідом за українськими спортсменами розташувалася команда з Росії.

Нагадаємо, у лютому українські стрілки стали чемпіонами Європи у командних змаганнях.