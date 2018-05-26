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    Українці перемогли на чемпіонаті Європи з футболу між священиками

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    Чемпіонат Європи між священиками. Фото:&nbsp;chiesaucraina.it - Українці перемогли на чемпіонаті Європи з футболу між священиками
    Чемпіонат Європи між священиками. Фото: chiesaucraina.it

    Гол у ворота Хорватів забив Василь Михнюк із пенальті

    У п’ятницю, 25 травня, у Мілані на центральному стадіоні «Сан Сіро» відбулися фінальні матчі чемпіонату Європи між священиками. За 3-4 місце змагалися Італія-Іспанія, де іспанці здобули перемогу 0:1.

    За 1-2 місце змагалися команди Хорватія-Україна, де перемогу і чемпіонство здобули українці 0:1.

    Про це повідомляє сайт УГКЦ в Італії.

    Гол у ворота Хорватів забив Василь Михнюк із пенальті. Такий чемпіонат Європи між священиками 11 проти 11 проводився вперше.

    Нагадаємо, що волейболісти України здобули першу перемогу у Золотій Європейській лізі.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи українці УГКЦ
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