Українці вибороли золото та срібло молодіжного чемпіонату Європи з легкої атлетики
Артем Коноваленко
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Наші атлети поповнили загальнокомандний залік на чемпіонаті Європи U-20 з легкої атлетики
Українські легкоатлети вибороли чергові нагороди на молдіжному чемпіонаті Європи у шведському Буросі.
Артем Коноваленко завоював золоту медаль у потрійному стрибку. З четвертої спроби він показав результат 16,50 м – особистий рекорд та рекорд сезону в Європі серед атлетів U-20.
Коноваленко на 28 см випередив білоруса Марка Мажейка та на 42 см грека Андреаса Пантазиса.