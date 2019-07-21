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    Українці вибороли золото та срібло молодіжного чемпіонату Європи з легкої атлетики

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    Артем Коноваленко - Українці вибороли золото та срібло молодіжного чемпіонату Європи з легкої атлетики
    Артем Коноваленко
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    Наші атлети поповнили загальнокомандний залік на чемпіонаті Європи U-20 з легкої атлетики

    Українські легкоатлети вибороли чергові нагороди на молдіжному чемпіонаті Європи у шведському Буросі.

    Артем Коноваленко завоював золоту медаль у потрійному стрибку. З четвертої спроби він показав результат 16,50 м – особистий рекорд та рекорд сезону в Європі серед атлетів U-20.

    Коноваленко на 28 см випередив білоруса Марка Мажейка та на 42 см грека Андреаса Пантазиса.

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    А у стрибках в висоту наш Олег Дорощук виборов срібло. З 2,14 він на 8 см відстав від бельгійця Томаса Кармуа та на 2 см випередив фіна Арту Маттілу.
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