Українці вибороли золото та срібло молодіжного чемпіонату Європи з легкої атлетики



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Артем Коноваленко Фейсбук

Наші атлети поповнили загальнокомандний залік на чемпіонаті Європи U-20 з легкої атлетики

Українські легкоатлети вибороли чергові нагороди на молдіжному чемпіонаті Європи у шведському Буросі.

Артем Коноваленко завоював золоту медаль у потрійному стрибку. З четвертої спроби він показав результат 16,50 м – особистий рекорд та рекорд сезону в Європі серед атлетів U-20.

Коноваленко на 28 см випередив білоруса Марка Мажейка та на 42 см грека Андреаса Пантазиса.

А у стрибках в висоту наш Олег Дорощук виборов срібло. З 2,14 він на 8 см відстав від бельгійця Томаса Кармуа та на 2 см випередив фіна Арту Маттілу.