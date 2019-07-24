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    Українця названо серед топ-5 надій ЄвроБаскета U-18

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    Іван Заєць - Українця названо серед топ-5 надій ЄвроБаскета U-18
    Іван Заєць
    ФІБА

    Чоловіча збірна U-18 зіграє на чемпіонаті Європи

    Чоловіча юніорська збірна України U-18 стартує 26 липня на чемпіонаті Європи в дивізіоні В.

    Оглядачі ФІБА назвали топ-5 гравців ЄвроБаскета, за якими варто спостерігати на поєдинках в Ораді. Серед головних зірок чемпіонату названо і атакуючого захисника збірної України Івана Зайця.

    Для українця цей чемпіонат U-18 буде вже другим. Минулого року він набирав 6,9 очка, 1,4 підбирання, 3,1 передачі та 1,3 перехоплення за поєдинок. Утім збірна України фінішувала 15-ю та втратила місце в дивізіоні А.

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    Ще роком раніше Заєць грав за збірну U-16 в дивізіоні В. Тоді він набирав 9,5 очка, 4,4 підбирання, 2,4 передачі, 1,1 перехоплення за матч. Українці тоді фінішували п’ятими, поступившись у чвертьфіналі майбутнім чемпіонам з Греції.

    На груповому етапі цьогорічного чемпіонату Європи U-18 збірна України гратиме проти команд Ірландії, Грузії, Данії, Словаччини та Північної Македонії. Перший поєдинок 26 липня проти Данії.

    Три найкращі команди за підсумками змагань отримають місця в дивізіоні А чемпіонату Європи.

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