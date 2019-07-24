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    «Дніпро» отримав суперників у Кубку Європи ФІБА

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    Кубок Європи ФІБА - «Дніпро» отримав суперників у Кубку Європи ФІБА
    Кубок Європи ФІБА
    ФІБА

    Володарі Кубка України стартують з кваліфікації

    Володар Кубка України з баскетболу «Дніпро» отримав суперників у Кубку Європи ФІБА.

    Українці стартують у кваліфікаційному етапі змагань проти білоруського «Борисфена». Матчі відбудуться 2 та 9 жовтня. Другий поєдинок у Дніпрі.

    Переможець пари «Дніпро» – «Борисфен» у регулярному чемпіонаті Кубка Європи ФІБА гратиме в групі з болгарським «Левськи», переможеним у парі кваліфікації Ліги чемпіонів «Київ-Баскет» – «Капфемберг», «Цмоки-Мінськ» з Білорусі. 

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