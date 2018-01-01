Українець Цимбал здобув бронзу чемпіонату Європи з біатлону серед юніорів

Подвійну перемогу відсвяткувала збірна Росії

Українець Богдан Цимбал завоював бронзу в спринті на чемпіонаті Європи з біатлону серед юніорів. 3 лютого в рамках чемпіонату Європи з біатлону серед юніорів в словенській Поклюці відбувся юніорський спринт. Подвійну перемогу відсвяткувала збірна Росії: золото і срібло вибороли Ігор Маліновський і Саїд Халілі відповідно. Бронзу завоював