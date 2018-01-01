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    Українець Цимбал здобув бронзу чемпіонату Європи з біатлону серед юніорів

    Подвійну перемогу відсвяткувала збірна Росії
    Українець Богдан Цимбал завоював бронзу в спринті на чемпіонаті Європи з біатлону серед юніорів. 3 лютого в рамках чемпіонату Європи з біатлону серед юніорів в словенській Поклюці відбувся юніорський спринт. Подвійну перемогу відсвяткувала збірна Росії: золото і срібло вибороли Ігор Маліновський і Саїд Халілі відповідно. Бронзу завоював
    • Сьогодні, 14:47
    • Розсилка
    Богдан Цимбал. Фото:&nbsp;biathlon.com.ua
    Богдан Цимбал. Фото: biathlon.com.ua

    Подвійну перемогу відсвяткувала збірна Росії

    Українець Богдан Цимбал завоював бронзу в спринті на чемпіонаті Європи з біатлону серед юніорів.

    3 лютого в рамках чемпіонату Європи з біатлону серед юніорів в словенській Поклюці відбувся юніорський спринт.

    Подвійну перемогу відсвяткувала збірна Росії: золото і срібло вибороли Ігор Маліновський і Саїд Халілі відповідно.

    Бронзу завоював українець Богдан Цимбал. На відміну від російського дуету, Цимбал чисто відпрацював на стрільбищі, але був значно слабкішим ногами. Інші українці в гонці виступили невдало.

    Юніорський чемпіонат Європи з біатлону

    Поклюц, Словенія

    Спринтерська гонка, юніори

    1. Ігор Малиновський (0+1) 30:10,0;
    2. Саід Карімулла Халілі (0+1) +3,7;
    3. Богдан Цимбал (0+0) +13,0;
    ...
    35. Владислав Кошовець (2+0) +2:53,0;
    39. Руслан Бригадир (3+0) +3:05,9;
    45. Олександр Пономаренко (1+0) +3:28,6;
    48. Сергій Телень (1+2) +3:30,5;
    64. Владислав Романчич (0+4) +4:22,9.

    Джерело: sportarena.com

    біатлон чемпіонат Європи спринт українці Словенія
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