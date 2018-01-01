Українець Цимбал здобув бронзу чемпіонату Європи з біатлону серед юніорів
- Сьогодні, 14:47
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Розсилка
Подвійну перемогу відсвяткувала збірна Росії
Українець Богдан Цимбал завоював бронзу в спринті на чемпіонаті Європи з біатлону серед юніорів.
3 лютого в рамках чемпіонату Європи з біатлону серед юніорів в словенській Поклюці відбувся юніорський спринт.
Подвійну перемогу відсвяткувала збірна Росії: золото і срібло вибороли Ігор Маліновський і Саїд Халілі відповідно.
Бронзу завоював українець Богдан Цимбал. На відміну від російського дуету, Цимбал чисто відпрацював на стрільбищі, але був значно слабкішим ногами. Інші українці в гонці виступили невдало.
Юніорський чемпіонат Європи з біатлону
Поклюц, Словенія
Спринтерська гонка, юніори
1. Ігор Малиновський (0+1) 30:10,0;
2. Саід Карімулла Халілі (0+1) +3,7;
3. Богдан Цимбал (0+0) +13,0;
...
35. Владислав Кошовець (2+0) +2:53,0;
39. Руслан Бригадир (3+0) +3:05,9;
45. Олександр Пономаренко (1+0) +3:28,6;
48. Сергій Телень (1+2) +3:30,5;
64. Владислав Романчич (0+4) +4:22,9.
Джерело: sportarena.com