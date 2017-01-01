Українець Далакян проведе бій проти екс-чемпіона світу

Бій пройде 24 лютого в Інглвуді

Обов'язковий претендент на пояс WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (15-0, 11 КО) проведе бій проти екс-чемпіона світу в двох вагових категоріях американця Брайяна Вілорії. (38-5, 23 КО). Про це повідомляє BoxingNews24. Бій пройде 24 лютого в Інглвуді (США) і транслюватиметься на HBO. Чи буде він титульним - не повідомляється. У рейтингу WBA в