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    Українець Далакян проведе бій проти екс-чемпіона світу

    Бій пройде 24 лютого в Інглвуді
    Обов'язковий претендент на пояс WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (15-0, 11 КО) проведе бій проти екс-чемпіона світу в двох вагових категоріях американця Брайяна Вілорії. (38-5, 23 КО). Про це повідомляє BoxingNews24. Бій пройде 24 лютого в Інглвуді (США) і транслюватиметься на HBO. Чи буде він титульним - не повідомляється. У рейтингу WBA в
    • Сьогодні, 11:17
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    Артем Далакян. Фото: xsport
    Артем Далакян. Фото: xsport

    Бій пройде 24 лютого в Інглвуді

    Обов'язковий претендент на пояс WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (15-0, 11 КО) проведе бій проти екс-чемпіона світу в двох вагових категоріях американця Брайяна Вілорії. (38-5, 23 КО).

    Про це повідомляє BoxingNews24.

    Бій пройде 24 лютого в Інглвуді (США) і транслюватиметься на HBO.

    Чи буде він титульним - не повідомляється.

    У рейтингу WBA в найлегшій вазі українець займає друге місце, Вілорія - третє.

    Свій останній бій Далакян провів 22 квітня, нокаутувавши мексиканця Луїса Манужля Маціаса.

    Джерело: ua.tribuna.com

    США бокс
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