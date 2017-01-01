Українець Далакян проведе бій проти екс-чемпіона світу
- Сьогодні, 11:17
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Артем Далакян. Фото: xsport
Бій пройде 24 лютого в Інглвуді
Обов'язковий претендент на пояс WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (15-0, 11 КО) проведе бій проти екс-чемпіона світу в двох вагових категоріях американця Брайяна Вілорії. (38-5, 23 КО).
Про це повідомляє BoxingNews24.
Бій пройде 24 лютого в Інглвуді (США) і транслюватиметься на HBO.
Чи буде він титульним - не повідомляється.
У рейтингу WBA в найлегшій вазі українець займає друге місце, Вілорія - третє.
Свій останній бій Далакян провів 22 квітня, нокаутувавши мексиканця Луїса Манужля Маціаса.
Джерело: ua.tribuna.com