Українець Худоб'як зіграв за «Акжайик» у контрольному матчі

Інший українець вразив власні ворота автоголом

Колишній півзахисник «Карпат» Ігор Худоб'як взяв участь у товариському матчі «Акжайика» проти вірменського «Банаца». Про це повідомляє офіційний сайт казахського клубу. 32-річний хавбек вийшов у стартовому складі «Акжайика» та був замінений на екс-гравця «Зірки» Есеолу. Нагадаємо,



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Ігор Худоб'як. Фото: Є. Кравса





Інший українець вразив власні ворота автоголом

Колишній півзахисник «Карпат» Ігор Худоб'як взяв участь у товариському матчі «Акжайика» проти вірменського «Банаца».

Про це повідомляє офіційний сайт казахського клубу.

32-річний хавбек вийшов у стартовому складі «Акжайика» та був замінений на екс-гравця «Зірки» Есеолу. Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що Худоб'як підпише з «Акжайиком» контракт на 1 рік.

Зазначимо, що матч завершився з рахунком 1:1 – у казахів відзначився Іван Матяж, а екс-захисник «Олександрії» Сергій Басов вразив власні ворота.

Нагадаємо, нещодавно Худоб'як покинув «Карпати» на правах вільного агента, провівши за львівський клуб понад 300 матчів.