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    Українець Худоб'як зіграв за «Акжайик» у контрольному матчі

    Інший українець вразив власні ворота автоголом
    Колишній півзахисник «Карпат» Ігор Худоб'як взяв участь у товариському матчі «Акжайика» проти вірменського «Банаца». Про це повідомляє офіційний сайт казахського клубу. 32-річний хавбек вийшов у стартовому складі «Акжайика» та був замінений на екс-гравця «Зірки» Есеолу. Нагадаємо,
    • Сьогодні, 16:44
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    Ігор Худоб'як. Фото: Є. Кравса<br /><br />
    Ігор Худоб'як. Фото: Є. Кравса

    Інший українець вразив власні ворота автоголом

    Колишній півзахисник «Карпат» Ігор Худоб'як взяв участь у товариському матчі «Акжайика» проти вірменського «Банаца».

    Про це повідомляє офіційний сайт казахського клубу.

    32-річний хавбек вийшов у стартовому складі «Акжайика» та був замінений на екс-гравця «Зірки» Есеолу. Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що Худоб'як підпише з «Акжайиком» контракт на 1 рік.

    Зазначимо, що матч завершився з рахунком 1:1 – у казахів відзначився Іван Матяж, а екс-захисник «Олександрії» Сергій Басов вразив власні ворота.

    Нагадаємо, нещодавно Худоб'як покинув «Карпати» на правах вільного агента, провівши за львівський клуб понад 300 матчів.

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