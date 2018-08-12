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    Українець Ковляр серед лідерів результативності на чемпіонаті Європи з баскетболу

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    Олександр Ковляр. Фото: ФБУ - Українець Ковляр серед лідерів результативності на чемпіонаті Європи з баскетболу
    Олександр Ковляр. Фото: ФБУ

    Збірна України U-16 зіграла лише два матчі на турнірі і обидва виграла

    Українець Олександр Ковляр посідає друге місце серед гравців кадетського U-16 чемпіонату Європи в дивізіоні В за середньою результативністю. 

    У двох матчах він набрав 46 очок – 23 за поєдинок.

    Попереду лише Джонатан Клуссманн з команди Данії – він набирає в середньому 24 очка за поєдинок, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Збірна України U-16 зіграла лише два матчі на турнірі і обидва виграла – проти Білорусі та проти Швейцарії

    У наступному матчі наші хлопці грають 13 серпня проти команди Чехії.

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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