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    Коронавірус може зірвати поєдинок Ломаченка з Камбососом

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    Василь Ломаченко після перемоги над Річардом Коммі може отримати титульний бій - Коронавірус може зірвати поєдинок Ломаченка з Камбососом
    Василь Ломаченко після перемоги над Річардом Коммі може отримати титульний бій
    фото з відкритих джерел

    Промоутер Боб Арум розповів про можливість поєдинку українця з австралійцем на Зеленому континенті

    Американський промоутер, глава компанії Top Rank Боб Арум висловився про можливий поєдинок колишнього чемпіона легкої ваги (до 61,2 кг) українця Василя Ломаченка (16-2, 11 КО) проти абсолютного чемпіона з Австралії Джорджа Камбососа (20-0, 10) КО).

    «Все залежить від ковіда, – наводить слова Арума vringe. – Прямо зараз в Австралії немає ізоляції. Цей бій був би величезним на континенті. Якщо ми зробимо це опівдні неділі, це буде прайм-тайм суботньої ночі в Штатах. Там багато грошей для такого поєдинку. Але якщо ми не зможемо приїхати в Австралію через ковід, то ця ідея приречена на провал.

    Я справді думаю, що у людей Камбососа найкращі наміри побитися з Ломаченком, і Ломаченко бажає побитися з Камбососом, і буде радий побитися з ним в Австралії. Тож подивимося. Тут справа не в тому, що хтось упирається, тут справа у ковід-заборонах».

    Камбосос 27 листопада здолав Теофімо Лопеса.

    Ломаченко завершив рік перемогою над Річардом Коммі 11 грудня.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Боб Арум
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    Коронавірус може зірвати поєдинок Ломаченка з Камбососом