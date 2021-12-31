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    Кличко відвідав Лапландію і особисто подякував Санті (фото)

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    Володимир Кличко відвідав Фінляндію - Кличко відвідав Лапландію і особисто подякував Санті (фото)
    Володимир Кличко відвідав Фінляндію
    фото з відкритих джерел

    Володимир злітав у Фінляндію в гості до Діда Мороза

    Колишній український чемпіон з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко відвідав Лапландію та пообіцяв повернутися туди наступного року.

    «Дякую за все, Санта, побачимося наступного року у твоєму домі в Лапландії», – написав про свої плани в соцмережах Кличко-молодший.

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    Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

    45-річний Володимир Кличко завершив кар'єру у 2017 році. На профі-рингу він провів 69 боїв, здобувши 64 перемоги при п'яти поразках. Він володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, IBO та WBA.

    Раніше Кличко випустив календар зі своїм ляпом про новий 2222 рік (фото).

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    Теги: Володимир Кличко бокс
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    Кличко відвідав Лапландію і особисто подякував Санті (фото)