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    Українка Білодід вийшла в півфінал чемпіонату світу з дзюдо

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    Дар'я Білодід (праворуч). Фото: Міжнародна федерація дзюдо - Українка Білодід вийшла в півфінал чемпіонату світу з дзюдо
    Дар'я Білодід (праворуч). Фото: Міжнародна федерація дзюдо

    Початок фінальної частини - о 15.00

    Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід вийшла в півфінал чемпіонату світу в Баку.

    У першому раунді Дар'я перемогла представницю Косова Дістрію Краснічі, в другому - китаянку Яо Ксіон.

    У чвертьфіналі українка вже втретє за рік здолала Отгонцецег Галбадрах з Казахстану, якій програла в минулому році на чемпіонаті світу в Будапешті.

    У півфіналі киянці буде протистояти олімпійська чемпіонка Ріо 2016 Паула Парето з Аргентини.

    У другому півфіналі зустрінуться Уранцецег Мунхбат (Монголія) і Фуна Тонако (Японія).

    Інша українська спортсменка Марина Черняк в додатковий час програла Ширі Рішон з Ізраїлю, а наш співвітчизник Артем Лесюк не впорався з олімпійським чемпіоном Беслані Мудрановим з Росії.

    Початок фінальної частини - о 15.00.

    Зазначимо, що Білодід стала героїнею промо-ролика до світової першості в Баку.

    Джерело: Xsport.ua

    чемпіонат світу дзюдо
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