Українка Білодід вийшла в півфінал чемпіонату світу з дзюдо
-
Розсилка
Початок фінальної частини - о 15.00
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід вийшла в півфінал чемпіонату світу в Баку.
У першому раунді Дар'я перемогла представницю Косова Дістрію Краснічі, в другому - китаянку Яо Ксіон.
У чвертьфіналі українка вже втретє за рік здолала Отгонцецег Галбадрах з Казахстану, якій програла в минулому році на чемпіонаті світу в Будапешті.
У півфіналі киянці буде протистояти олімпійська чемпіонка Ріо 2016 Паула Парето з Аргентини.
У другому півфіналі зустрінуться Уранцецег Мунхбат (Монголія) і Фуна Тонако (Японія).
Інша українська спортсменка Марина Черняк в додатковий час програла Ширі Рішон з Ізраїлю, а наш співвітчизник Артем Лесюк не впорався з олімпійським чемпіоном Беслані Мудрановим з Росії.
Початок фінальної частини - о 15.00.
Зазначимо, що Білодід стала героїнею промо-ролика до світової першості в Баку.
Джерело: Xsport.ua