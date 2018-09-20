Українка Білодід вийшла в півфінал чемпіонату світу з дзюдо



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Дар'я Білодід (праворуч). Фото: Міжнародна федерація дзюдо

Початок фінальної частини - о 15.00

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід вийшла в півфінал чемпіонату світу в Баку.

У першому раунді Дар'я перемогла представницю Косова Дістрію Краснічі, в другому - китаянку Яо Ксіон.

У чвертьфіналі українка вже втретє за рік здолала Отгонцецег Галбадрах з Казахстану, якій програла в минулому році на чемпіонаті світу в Будапешті.

У півфіналі киянці буде протистояти олімпійська чемпіонка Ріо 2016 Паула Парето з Аргентини.

У другому півфіналі зустрінуться Уранцецег Мунхбат (Монголія) і Фуна Тонако (Японія).

Інша українська спортсменка Марина Черняк в додатковий час програла Ширі Рішон з Ізраїлю, а наш співвітчизник Артем Лесюк не впорався з олімпійським чемпіоном Беслані Мудрановим з Росії.

Початок фінальної частини - о 15.00.

Зазначимо, що Білодід стала героїнею промо-ролика до світової першості в Баку.

Джерело: Xsport.ua