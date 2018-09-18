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    Українка Білодід стала героїнею промо-ролику до Чемпіонату світу з дзюдо (відео)

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    Дар'я Білодід - Українка Білодід стала героїнею промо-ролику до Чемпіонату світу з дзюдо (відео)
    Дар'я Білодід

    Чемпіонат світу з дзюдо відбудеться в Баку з 20 по 27 вересня

    17-річна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала героїнею промо-ролика присвяченого майбутньому чемпіонату світу в Баку.

    Зазначимо, що Федерація дзюдо України опублікувала склад національної команди.

    В список увійшли: Артем Лесюк, Георгій Зантарая, Богдан Ядов, Артем Хомула, Кеджау Ньябалі, Антон Савицький, Данило Гуцол, Олександр Гордієнко, Яків Хаммо, Дар'я Білодід, Марина Черняк, Марія Скора, Наталія Смаль, Єлизавета Каланіна, Галина Тарасова.

    Чемпіонат світу з дзюдо відбудеться в Баку з 20 по 27 вересня.

    чемпіонат світу дзюдо Збірна України
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