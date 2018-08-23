Українка Єлістратова показала найкращий час на біговому сегменті етапу Кубка світу
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Розсилка
Але піднятися вище 18-го місця їй не вдалося
Завдяки виступу у Лозанні минулими вихідними, найсильніша триатлетка України зробила серйозний ривок угору в олімпійському рейтингу.
Вихованка житомирської школи триатлону Юлія Єлістратова на етапі Кубка світу трималася дуже впевнено і не мала собі рівних в одному з видів триатлону, інформує офіційний сайт Федерації триатлону України.
На біговому сегменті українка продемонструвала результат 36:01 хв – і це був найкращий час за підсумками змагань.
Однак, бігова швидкість не допомогла українці наздогнати спортсменок з першої десятки. У підсумку Єлістратова посіла 18-те місце.
«Іноді найкращого часу на біговому сегменті достатньо лише для 18-го місця на Кубку світу», - прокоментувала власний виступ Юлія.
Щоправда, 18-те місце серед 54-х учасниць дозволив українській спортсменці покращити свої позиції в олімпійському рейтингу та піднятися аж на 14 позицій.
Нині в олімпійській кваліфікації Юлія посідає 70-те місце, а у світовому табелі про ранги Єлістратова розмістилася на 54-й сходинці.
Таким чином, вона залишається єдиним представником українського триатлону, хто має у своєму активі зароблені очки індивідуального олімпійського кваліфікаційного рейтингу.
Для того, щоб гарантовано забезпечити собі олімпійську ліцензію на Ігри у Токіо, спортсмен має станом на травень 2020 року перебувати у межах топ-50 олімпійського кваліфікаційного рейтингу.