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    Українка Єлістратова показала найкращий час на біговому сегменті етапу Кубка світу

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    Українка Єлістратова показала найкращий час на біговому сегменті етапу Кубка світу

    Але піднятися вище 18-го місця їй не вдалося

    Завдяки виступу у Лозанні минулими вихідними, найсильніша триатлетка України зробила серйозний ривок угору в олімпійському рейтингу.

    Вихованка житомирської школи триатлону Юлія Єлістратова на етапі Кубка світу трималася дуже впевнено і не мала собі рівних в одному з видів триатлону, інформує офіційний сайт Федерації триатлону України.

    На біговому сегменті українка продемонструвала результат 36:01 хв – і це був найкращий час за підсумками змагань.

    Однак, бігова швидкість не допомогла українці наздогнати спортсменок з першої десятки. У підсумку Єлістратова посіла 18-те місце.

    «Іноді найкращого часу на біговому сегменті достатньо лише для 18-го місця на Кубку світу», - прокоментувала власний виступ Юлія.

    Щоправда, 18-те місце серед 54-х учасниць дозволив українській спортсменці покращити свої позиції в олімпійському рейтингу та піднятися аж на 14 позицій.

    Нині в олімпійській кваліфікації Юлія посідає 70-те місце, а у світовому табелі про ранги Єлістратова розмістилася на 54-й сходинці.

    Таким чином, вона залишається єдиним представником українського триатлону, хто має у своєму активі зароблені очки індивідуального олімпійського кваліфікаційного рейтингу.

    Для того, щоб гарантовано забезпечити собі олімпійську ліцензію на Ігри у Токіо, спортсмен має станом на травень 2020 року перебувати у межах топ-50 олімпійського кваліфікаційного рейтингу.

    Юлія Єлістратова триатлон українці
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