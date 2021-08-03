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    Українка побореться за бронзову медаль Олімпіади

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    Ірина Коліденко змагатиметься у втішному фіналі - Українка побореться за бронзову медаль Олімпіади
    Ірина Коліденко змагатиметься у втішному фіналі
    Фото з відкритих джерел

    Ірина Коляденко поступилася в півфіналі турніру борчинь на Іграх

    Борчиня Ірина Коляденко оступилася в півфіналі Олімпіади чемпіонці світу з Киргизії Айсулі Тининбековій. Українка пропустила кілька захватів у ноги, а відповісти контратаками не змогла.

    Примітно, що Ірина на шляху до півфіналу стала єдиною з наших борців, що пройшли у наступний раунд завдяки перемогам утриманням.

    Попри поразку від Тининбекової, Олімпіада для Коляденко не закінчена. Українська борчиня змагатиметься у бронзовому фіналі, який пройде 4 серпня.

    Нагадаємо, що Коляденко – чинна чемпіонка Європи, а також срібна призерка останнього чемпіонату світу.

    Сьогодні Парвіз Насібов і Жан Беленюк вийшли у фінали Олімпіади в своїх вагових категоріях і гарантували собі мінімум срібні нагороди.

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    Теги: Олімпіада
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    Українка побореться за бронзову медаль Олімпіади