Українка побореться за бронзову медаль Олімпіади

Ірина Коляденко поступилася в півфіналі турніру борчинь на Іграх

Борчиня Ірина Коляденко оступилася в півфіналі Олімпіади чемпіонці світу з Киргизії Айсулі Тининбековій. Українка пропустила кілька захватів у ноги, а відповісти контратаками не змогла.

Примітно, що Ірина на шляху до півфіналу стала єдиною з наших борців, що пройшли у наступний раунд завдяки перемогам утриманням.

Попри поразку від Тининбекової, Олімпіада для Коляденко не закінчена. Українська борчиня змагатиметься у бронзовому фіналі, який пройде 4 серпня.

Нагадаємо, що Коляденко – чинна чемпіонка Європи, а також срібна призерка останнього чемпіонату світу.

Сьогодні Парвіз Насібов і Жан Беленюк вийшли у фінали Олімпіади в своїх вагових категоріях і гарантували собі мінімум срібні нагороди.