Україна здобула восьму медаль Олімпіади

Парвіз Насібов вийшов у фінал і гарантував собі мінімум срібну нагороду

Скарбничка української збірної поповнилася ще однією нагородою. Парвіз Насібов витягнув неймовірний півфінальний поєдинок. В сутичці з єгиптянином Мохамедом Ель-Саєдом наш борець греко-римського стилю ще за хвилину до кінця поєдинку поступався за балами 0:6. І зміг вирвати перемогу. Ель-Саєд втікав від нього по всьому килиму. Суддя з Росії закривав на це очі, аж поки наші тренери не змусили переглядати суперечливий епізод. Так прийшли два бали. Згодом ще два, а на останніх секундах ще два.

Після сутички Парвіз розчулився. Подякував мамі, своїй дівчині, всім тренерам, уболівальникам. Він не міг повірити в те, що зміг перемогти і гарантувати собі мінімум срібну нагороду.

Перед відльотом до Токіо Насібов розповів "Главкому", що готовий, як ніколи. Трохи треба було зігнати зайву вагу, але у психологічному плані він був готовий на відмінно. Браво, Парвізе!

Шалена атака Насібова

Срібну нагороду в скарбничку збірної України поклав плавець Михайло Романчук. На дистанції 1500 метрів вільним стилем він трохи більше однієї секунди поступився американцю Роберту Фінке. В активі Михайла також бронзова нагорода на дистанції 800 метрів.

Раніше наші спортсмени виграли п'ять бронзових медалей. Відзначалися дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, а також тенісистка Еліна Світоліна.

Гарантував собі медаль і боксер Олександр Хижняк, який вийшов до півфіналу.