Призер Олімпіади пояснив, чому змінив українське громадянство на грузинське

Важкоатлет Плєсной здобув бронзову нагороду на Іграх у Токіо

Важкоатлет Антон Плєсной виграв на Олімпіаді в Токіо бронзову нагороду. Піднятися на вищу сходинку п’єдесталу йому завадила травма.

Раніше він виступав за збірну України, але три роки тому змінив українське громадянство на грузинське.

«В Україні на той час не створювали хороших умов для спортсменів. Як у принципі й зараз – досі спілкуюся з колегами по моєму виду спорту. І розумію, що їм не дають того, чого вони заслуговують, – розповів Плєсной «Суспільному». – У мене були серйозні розбіжності з федерацією. Вирішив піти в іншу країну. Якби я виступав за Україну то, можливо, не поїхав би на Олімпіаду взагалі. Тому дякую Грузії, що прихистила та дала можливість виступити на Олімпіаді. Але я не забуваю за свій край. Сам я з Донбасу, люблю Україну та Грузію. Усе одно це для мене рідні місця. Сподіваюся, що Україна ще себе покаже та створить гідні умови для спортсменів».

Антон Плєсной також розповів, що виступав з пошкодженням.

«Травми зазнав під час тренувань. Днів п'ять тому відчув сильній біль у коліні. Лікарі намагалися максимально відновити коліно. Але під час першого поштовху відчув гострий біль. Але я розумів, що якщо приїду без медалі – мені не пробачать ані мої вболівальники, ані Україна, ані Грузія. Тому я просто вимкнув усі відчуття – що буде те й буде. Це Олімпіада, вона може бути однією у житті, тому треба працювати до кінця», – підсумував спортсмен.

Раніше парафіянка української церкви виграла «золото» Олімпіади.