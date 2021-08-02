Скандал навколо легкоатлетки Тімановської. Білоруска розповіла, як потрапила під лещата режиму Лукашенка

Білоруська спортсменка провела ніч в аеропорту

Легкоатлетка Крістіна Тімановська, яку керівники білоруської делегації намагалися передчасно відправити з Олімпіади додому розповіла, з чого виник конфлікт.

Напередодні головний тренер національної команди Юрій Моісевіч просив бігунку знятися з дистанції 200 метрів, на яку вона була заявлена. А в другій половині дня 1 серпня від неї зажадали за дві години зібрати речі і виїхати в аеропорт.

«Прийшов психолог, який намагався зі мною розмовляти. Він намагався поставити себе на моє місце, а мене – на його. Сідав і робив вигляд, що він – це я. І він грав роль, ніби я сиджу в кабінеті міністра спорту і кажу: «Так, я винна, сама ініціювала цю зустріч». Навіщо він це робив, я взагалі не зрозуміла.

Я почала складати речі, до мене кожні 10 хвилин підходили і перевіряли, чи скоро я зберуся. Я збирала речі півтори години, намагалася максимально затягувати час. Листувалася з чоловіком, з родичами, ми думали, що робити, куди звертатися. Прийняли рішення, що приїду в аеропорт, а там піду в поліцію. Так в результаті і зробила», – розповіла Крістіна «Трибуні».

Тімановській навіть не пояснили, чому вона має залишити Токіо. Їй пояснили, що рішення приймалося на найвищому рівні.

«Як мені сказав Моісевіч, це питання вже не на рівні федерації легкої атлетики, не на рівні міністерства спорту, а рівнем вище. Що мене потрібно ліквідувати з Олімпіади, повернути додому, тому що я заважаю команді виступати. Мене потрібно прибрати, щоб всі заспокоїлися і змагалися далі. І це навіть незважаючи на те, що завтра я повинна була бігти 200 метрів», – розповіла Тімановська.

Крістіна Тімановська мала виступити на Олімпійських іграх на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунка несподівано була включена до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, бо не спеціалізується на цій дистанції. В результаті її спробували депортувати на батьківщину, відкликавши заявку на участь в Іграх. НОК Білорусі пояснив своє рішення «емоційно-психологічним станом» легкоатлетки.

У ситуації розбирається Міжнародний олімпійський комітет. Він уже звернувся до білоруського НОК з вимогою дати вичерпні пояснення з приводу ситуації з легкоатлеткою.

До справи Тімановської разом з японською поліцією підключилося Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Наразі спортсменка, як повідомляє пресслужба МОК, перебуває під захистом японської влади.