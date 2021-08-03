Беленюк з травмою здобув дев'яту медаль Олімпіади в Токіо!
Лідер збірної України вийшов у фінал Ігор-2020
Борець греко-римського стилю Жан Беленюк вийшов до фіналу Олімпіади в Токіо. В півфіналі українець, дворазовий чемпіон світу і срібний призер Ігор у Ріо-2016, боровся с хорватом Іваном Хуклеком і спочатку поступався одним балом. Проте згодом провів блискучу атаку і заробив одразу сім балів! Втримати переможний рахунок з
"Це дуже важкий шлях був, - сказав після сутички Жан. - І в підготовці, і вже в Токіо. Не буду говорити про свою травму. Розкажу пізніше. Тільки віра тренера допомогла мені досягти цього результату. Дуже виснажений після трьох поєдинків. Не тільки фізично, але й психологічно. П'ять років від мене чекали цього виступу. Дякую Богові і вболівальникам!
У фіналі у мене буде знайомий суперник. Ми зустрічалися разів з десять, і жодного разу я не поступився. Сподіваюся, так буде і у середу".
Після сутички Жан трохи полежав, тримаючись за праве плече. Як писав "Главком", перед Іграми Беленюк зазнав травми на тренуванні.
Перед Жаном Беленюком до фіналу вийшов Парвіз Насібов.
Срібну нагороду в скарбничку збірної України поклав плавець Михайло Романчук. На дистанції 1500 метрів вільним стилем він трохи більше однієї секунди поступився американцю Роберту Фінке. В активі Михайла також бронзова нагорода на дистанції 800 метрів.
Раніше наші спортсмени виграли п'ять бронзових медалей. Відзначалися дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, а також тенісистка Еліна Світоліна.
Гарантував собі медаль і боксер Олександр Хижняк, який вийшов до півфіналу.
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