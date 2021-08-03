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    Беленюк з травмою здобув дев'яту медаль Олімпіади в Токіо!

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    Жан Беленюк в чудовому стилі здобув перемогу в півфіналі - Беленюк з травмою здобув дев'яту медаль Олімпіади в Токіо!
    Жан Беленюк в чудовому стилі здобув перемогу в півфіналі
    Фото з відкритих джерел

    Лідер збірної України вийшов у фінал Ігор-2020

    Борець греко-римського стилю Жан Беленюк вийшов до фіналу Олімпіади в Токіо. В півфіналі українець, дворазовий чемпіон світу і срібний призер Ігор у Ріо-2016, боровся с хорватом Іваном Хуклеком і спочатку поступався одним балом. Проте згодом провів блискучу атаку і заробив одразу сім балів! Втримати переможний рахунок з

    "Це дуже важкий шлях був, - сказав після сутички Жан. - І в підготовці, і вже в Токіо. Не буду говорити про свою травму. Розкажу пізніше. Тільки віра тренера допомогла мені досягти цього результату. Дуже виснажений після трьох поєдинків. Не тільки фізично, але й психологічно. П'ять років від мене чекали цього виступу. Дякую Богові і вболівальникам!

    У фіналі у мене буде знайомий суперник. Ми зустрічалися разів з десять, і жодного разу я не поступився. Сподіваюся, так буде і у середу".

    Після сутички Жан трохи полежав, тримаючись за праве плече. Як писав "Главком", перед Іграми Беленюк зазнав травми на тренуванні.

    Перед Жаном Беленюком до фіналу вийшов Парвіз Насібов.

    Переможний кидок Жана Беленюка
    Переможний кидок Жана Беленюка

    Срібну нагороду в скарбничку збірної України поклав плавець Михайло Романчук. На дистанції 1500 метрів вільним стилем він трохи більше однієї секунди поступився американцю Роберту Фінке. В активі Михайла також бронзова нагорода на дистанції 800 метрів.

    Раніше наші спортсмени виграли п'ять бронзових медалей. Відзначалися дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, а також тенісистка Еліна Світоліна.

    Гарантував собі медаль і боксер Олександр Хижняк, який вийшов до півфіналу.

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    Теги: Олімпіада
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    Беленюк з травмою здобув дев'яту медаль Олімпіади в Токіо!